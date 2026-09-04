Liga de Ascenso: empezaron los playoffs con contundente triunfo de Verdirrojo y festejo de Sayago de visita

La Liga de Ascenso dio inicio a sus playoffs la noche de ayer, donde Verdirrojo hizo fuerte su localía, mientras que Sayago se llevó el punto de su visita a Stockolmo.

La paridad estuvo en Camino Castro, donde el equipo de la vía tras remar todo de atrás el juego, se quedó con el punto permitiendo apenas 10 unidades en el último cuarto.

El goleo lo monopolizaron los extranjeros. El brasileño Adyel Borges debutó con 22 puntos, bien secundado por Josh Ferguson que anotó 21 y bajó 11 rebotes. El partido fue chato en porcentajes y en ritmo, el cual se aplacó por la alta cifra de rebotes ofensivos, sobre todo por parte del equipo de El Prado.

Sin embargo fue Sayago quien logró mejor explotar ese rubro, con 16 puntos de segunda oportunidad en 12 rebotes en aro contrario.

En la retirada hacia el vestuario Alejandra Godoy denunció frente a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) y la policía una agresión por un manotazo en la espalda desde la parcialidad de Stockolmo.

En el Cerro el triunfo de Verdirrojo no tuvo discusión. El local le ganó de punta a punta a Lagomar, que a las bajas por graves lesiones de Mateo Cancela y Matías Benítez le sumó la de Facundo Medina, que al tener la ficha médica vencida no jugó.

El equipo de Mauro Nava tuvo una superioridad grande en porcentajes de afuera (15/36 contra 4/23) y agregó un gran goleo de su banca de suplentes (27), que se repartió en cuatro jugadores.

El de la Costa tuvo una arremetida en el tercero, donde se llegó a poner a dos en su mejor pasaje triplero, pero Verdirrojo contestó con los suyos para estirar y ganar sin oposición.

La Liga de Ascenso continuará la postemporada esta noche con cuatro partidos, pero dos de ellos pueden marcar el descenso de dos equipos a la DTA 2027. A partir de las 20:30 horas Albatros, que volvió a segunda este año tras 24 de espera, buscará estirar su estadía en la divisional al recibir a Marne, que el partido pasado se impuso como local por 81-77. Quien está en la misma condición que el Ave es Colón. El equipo que fue último toda la temporada y que se mantiene en la LDA desde 2017 cayó en cancha de Olivol Mundial por 83-76, a quien ahora recibirá en la Avenida San Martín y Fomento, donde intentará llegar a su tercera victoria en el año, para forzar el tercer y definitivo partido.

Además cuatro equipos más debutarán en play-offs esta noche desde las 20:15 horas. Trouville recibirá a Larre Borges, mientras que Olimpia se medirá con Montevideo en la Cúpula de Colón.

