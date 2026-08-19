LDA: Olimpia se quedó con el clásico; Urupan, Montevideo y Larre Borges al play-in; Olivol completó el play-out

Este martes hubo una jornada movida en la Liga de Ascenso donde destacó el triunfo en el clásico del norte de Olimpia ante Sayago. Además Tabaré se quedó con un punto directo por el ingreso a los playoffs ante Urupan, que deberá jugar el play-in. Quienes obtuvieron la clasificación a esta instancia vía Reclasificatorio fueron Montevideo y Larre Borges que se salvaron del descenso y condenaron a Olivol Mundial al último cupo al play-out.

Las Alas Rojas volvieron a quedarse con el mano a mano ante el de la vía al superarlo por 76-63, salió de una desventaja inicial de 20-8 y en base a un alto número de robos (15) castigó las pérdidas de su rival (22), con 25 puntos. Permitiendo apenas seis puntos en el último cuarto y repartiendo 21 asistencias el equipo de Andrés Borroni vuelve a tomar la cima del torneo, gracias además a un goleo repartido. Cuatro jugadores anotaron en doble dígito con destaque para Ezequiel Bell con 16 puntos y 12 rebotes.

Esto lo aprovechó Tabaré que se metió en zona de playoffs al aplastar a Urupan en Pando por 86-65, pese a la descalificación temprana de Brandon Spearman. Pero tuvo un gran ingreso del joven Julián Giannetto, que hizo 17 puntos, liderando junto a Martín Tessadri las 19 unidades que de la banca consiguió el equipo de Nicolás Scarabino. El Indio también se alimentó de un gran 16/39 en tirples, donde el propio Giannetto (4/6) lideró el rubro junto a Agustín Da Costa (5/10).

El pandense jugará el play-in junto a Larre Borges y Montevideo. El de La Unión derrotó a Colón 101-87 con un altísimo porcentaje en dobles (30/37), sustentados en su mayoría por los 58 puntos que anotó el equipo en la pintura, liderado por los 27 de Agustín Zuvic y los 24 de William Brown III. Además Christian Pereira aportó 23 unidades, en su mayoría por su 5/10 en triples.

Por su parte el del Mercado condenó al play-out a Olivol Mundial, luego de derrotarlo por 87-84. El Mundialista buscaba su última chance para zafar del descenso por la vía corta y batalló pese a verse rápido 11 puntos abajo. El rojo parecía no sufrir cuando entró al último minuto y medio ocho puntos arriba, pero por una falta antideportiva y posterior descalificación de Xavier Cousté, el de Millán y Sitio Grande tuvo una ilusión más en el cierre. Si bien Diego Álvarez puso un triple, un libre y un tiro de afuera fallados en el final por Jamal Cannady Jr. hipotecaron las chances del equipo de Pablo Morales.

Además en un partido clave por la ventaja de localía en el play-out, Marne superó 76-68 a Albatros. El Tifón disimuló sus 16 puntos que apenas sumó en la pintura, encestando 22 libres y agregando un buen 10/28 en triples, rubro en el que destacó Guillermo Jones con 4/5.

La Liguilla dejó una furiosa lucha por el primer lugar con Olimpia (14-4) liderando con el mismo récord que Trouville (14-4), un punto por encima de Stockolmo (13-5) y Verdirrojo (13-5). Lagomar (11-7) se aseguró al menos el quinto puesto y mantiene una mínima ilusión de llegar al cuarto que da ventaja de localía en cuartos de final. Tabaré (9-9) se juega prácticamente un mano a mano ante Sayago (8-10) en la próxima fecha por el último cupo directo a playoffs, mientras que Urupan (7-11) cierra la tabla.

Abajo Montevideo (9-7) y Larre Borges (8-8) van por el primer lugar, con su lugar en el play-in ya asegurado, mientras que los del play-out solo restan definir sus cruces. Marne (5-11) y Olivol Mundial (5-11) definen quienes entran a la rueda del descenso como mejor clasificado, mientras que Albatros y Colón saben que jugarán las series por el descenso sin ventajas de localía.