Peñarol y Aguada iniciarán las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena: hora y dónde ver

Luego de muchas idas y vueltas las finales entre Peñarol y Aguada comenzarán en el Antel Arena que recibirá a los hinchas de ambos equipos. Dos de los mejores de la temporada volverán a enfrentarse. Luego de haberse impuesto siempre los locales, ahora el campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-26 se decidirá en territorio neutral.

Más allá de que el Carbonero llega con mejor pie, con 10 triunfos consecutivos, estableció un tono defensivo muy alto y engranó perfectamente al brasileño Gabriel Jaú, la baja de Santiago Vescovi —que por una fractura de pómulo se perderá toda la serie— encendió interrogantes de como el Mirasol podría reponerse y reajustar el equipo.

Aguada, que viene de eliminar a Nacional por 3-1 y con un alargue en sus espaldas, también llegó en un gran tono a la postemporada, pese a cortar a su entrenador previo a iniciar los playoffs. Leandro Taboada —que estuvo como asistente y ya había tenido un interinato— asumió como entrenador en jefe y el equipo ganó mayor intensidad. Pasó de promediar casi 100 puntos en contra en los últimos juegos de Diego Vadell, a tener en el costado defensivo un aspecto fundamental en las series frente a Hebraica Macabi y Nacional.

El turno para mover es de Leandro García Morales, pero da la sensación que la decisión de cerrar con Norris Cole, Skyler Hogan y un solo grande en su tripleta extranjera, hoy le sienta de lujo para rearmar su tablero ante la baja de Vescovi.

La serie será una batalla de ritmo donde seguramente quien se imponga tenga un mayor porcentaje de ganarla. En cancha abierta Peñarol es un rival de cuidado, pero también en la media cancha tiene muchas soluciones. Quizás el principal punto de atención para el aurinegro es Luis Santos, un interno dominante, pesado, que puede castigar la salida de Andrés Ibargüen.

El partido será arbitrado por Andrés Laulhe, Gonzalo Salgueiro y Enrique Ferreira, siendo el último partido como profesional de este último. Rodrigo Prando estará en stand by, ingresará por uno de los jueces en caso de lesión.

Hora y dónde ver la primera final de la LUB

El juego 1 entre Peñarol y Aguada comenzará a las 21:15 horas y lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

El antecedente

En 2024, Aguada se quedó con las finales ante Peñarol por 4-1. De aquella serie sobreviven como fichas Juan Santiso, Santiago Vidal, Agustín Zuvich, Federico Pereiras y Donald Sims, mientras que en filas aurinegras se mantiene solo Emiliano Serres. Joaquín Osimani y Joaquín Rodríguez, que jugaron en el Carbonero en aquella ocasión, ahora defenderán al rojiverde.