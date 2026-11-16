Nacional ya conoce a su rival en semifinales de la Liga Sudamericana: Flamengo, al que venció cuatro veces seguidas

Nacional ya conoce a su rival para las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2026. El tricolor, que había conseguido su clasificación al Final Four a comienzos de noviembre, se enfrentará a Flamengo de Brasil, un rival al que le ganó los últimos cuatro partidos que disputaron, todos correspondientes a la Basketball Champions League Americas.

El equipo brasileño aseguró su clasificación este domingo luego de vencer 82-74 a Boca Juniors en el Coliseo Universidad de Medellín, Colombia. Flamengo llegó a estar seis puntos abajo al descanso (30-36), pero reaccionó en la segunda mitad y consiguió dar vuelta el marcador.

Yago Santos fue el máximo anotador del conjunto brasileño con 17 puntos, mientras que Emanuel Fernandes aportó 12 unidades y Luis Montero terminó con 11.

La definición del Grupo F fue muy ajustada, ya que Flamengo, Brasilia Basquete y Boca Juniors terminaron con un registro de dos victorias y una derrota. Sin embargo, la diferencia de puntos en los enfrentamientos entre los tres equipos favoreció a los brasileños: Flamengo terminó primero, Brasilia segundo y Boca quedó eliminado.

De esta manera, quedaron definidos los cuatro participantes del Final Four: Nacional, Flamengo, Brasilia Basquete y Mogi Basquete. El tricolor enfrentará a Flamengo, mientras que la otra semifinal será entre Mogi Basquete y Brasilia.

Un historial reciente que ilusiona a Nacional

El conjunto tricolor tiene un antecedente muy favorable frente a Flamengo, al que derrotó en los cuatro enfrentamientos que disputaron entre diciembre de 2025 y abril de 2026 por la Basketball Champions League Americas.

El último cruce se produjo el 18 de abril de 2026, cuando Nacional consiguió una contundente victoria por 94-65 en el partido por el tercer puesto de la competencia continental.

De esta manera, el equipo de Álvaro Ponce llegará a las semifinales de la Liga Sudamericana con el objetivo de extender su racha positiva frente al conjunto brasileño, que buscará tomarse revancha de las últimas derrotas.

El abrazo entre Pablo Gómez y Patricio Prieto, tras el triunfo de Nacional ante Urunday Universitario. Foto: @cndefbasketball.

Nacional va por una nueva conquista continental

El equipo dirigido por Álvaro Ponce consiguió su clasificación a las semifinales luego de terminar segundo en el Grupo E de los cuartos de final, disputado entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre en Mogi das Cruzes, Brasil.

En esa instancia, Nacional comenzó con una ajustada victoria por 101-98 frente a Independiente de Oliva de Argentina y posteriormente superó por 107-88 a Jorge Guzmán de Ecuador, resultados que le permitieron asegurar su clasificación con una fecha de anticipación.

En el cierre del cuadrangular cayó 82-71 frente al anfitrión Mogi Basquete, que terminó como líder del grupo.

El tricolor buscará repetir la conquista de 2024, cuando se consagró campeón de la Liga Sudamericana y consiguió uno de los títulos internacionales más importantes de su historia en el básquetbol.

Cuándo se juega el Final Four de la Liga Sudamericana

La definición del certamen continental está prevista para el 5 y 6 de diciembre, con sede y horarios todavía por confirmar.

Las semifinales se disputarán el sábado 5, mientras que el domingo 6 se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final.

Nacional buscará superar nuevamente a Flamengo para meterse en una definición continental y tener la oportunidad de conquistar su segunda Liga Sudamericana en tres años.