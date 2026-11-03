Nacional va por el Final Four de la Liga Sudamericana: los pasos a seguir y contra quienes compite

Nacional va por organizar el Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol en el Estadio 8 de Junio de Paysandú, como lo hizo en 2024 cuando levantó el título frente a San Lorenzo.

La información la confirmó Luis "Gallo" López en Básquetbol de Primera (El Espectador), donde contó que ya había reservado las fechas en la Heroica. Ahora el tricolor se someterá a un proceso de licitación con los otros interesados en participar para ser sede de la última instancia del torneo el 5 y 6 de diciembre, una vez terminada la ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027.

El presidente de la comisión de básquetbol volvió a encender la polémica con Boca Juniors, quien a principios de año se quedó con el Final Four de la Basketball Champions League Americas en el Estadio Obras, escenario con capacidad para unos 3.000 espectadores, menos de la mitad que lo que posee el 8 de Junio, opción que había presentado Nacional.

"Boca no tiene ninguna chance porque ya lo hizo, sería un papelón que lo haga de vuelta", expresó el Gallo en El Espectador refiriéndose a ese episodio. Es cierto que FIBA Americas busca variar los organizadores de sus sedes, pero también hay que aclarar que el equipo argentino fue local en la definición del primer torneo en importancia del continente.

De hecho cuando Nacional optó por organizar el Final Four de la BCLA, uno de los argumentos que tenía a favor era que Flamengo ya había sido sede de la anterior edición del torneo, por lo que el Bolso corría con ventaja frente al Mengão, pese a haber sido local el año anterior en la Liga Sudamericana.

Aún tanto Boca Juniors, como Flamengo deben clasificar a la última instancia, pero son favoritos en la serie que comenzará el viernes en Medellín, donde Paisas será local y Brasília complementará el grupo. Pero no sería para nada descabellado que Xeneizes y rubronegros obtengan su boleto y propongan licitar para ser locales.

A favor de Nacional

Es el primero en organizar una sede entre los cuatro semifinalistas. Mogi viene de ser local en los cuartos de final, Paisas será anfitrión en dicha instancia, Brasília y Flamengo se hicieron cargo de dos grupos de la primera fase y Boca Juniors del Final Four de la BCLA.

En contra de Nacional

Fue el último de los involucrados en organizar un Final Four de la Liga Sudamericana, que incluso fue en Paysandú, la misma ciudad con la que se presenta Nacional para ser sede. El último antecedente de la competición no es favorable para el Bolso para competir con Mogi, Flamengo, Brasília y Paisas que ya organizaron sedes en el presente torneo, debido a que en la última edición, Olimpia Kings organizó los tres grupos que jugó, pero cambiando la sede. Disputó la primera fase en Pilar, la segunda en Capiatá y la última en Asunción.