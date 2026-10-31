Nacional vs. Jorge Guzmán en vivo por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso va por quedar cerca de semis

Nacional se juega a partir de las 16:10 un punto que le puede valer la clasificación al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol. El tricolor se mide frente a Jorge Guzmán, de Ecuador, que en su debut fue aplastado por Mogi.

El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

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Si bien el equipo tricolor se quedó con el punto más importante a priori para buscar la clasificación frente a Independiente de Oliva, ahora deberá revalidar frente al equipo que en la primera fase lo superó en la altura de Loja. Si el Bolso abrocha el punto y Mogi —que ganó 89-59 en su debut— vence al equipo argentino, el equipo de Álvaro Ponce llegará clasificado a las semifinales, a la última fecha.

El antecedente reciente se dio el 11 de octubre, donde los ecuatorianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final al ganar por 80-70, en un partido donde Nacional llegó clasificado y preservó tanto a Andrew Goudelock, como a Gianfranco Espíndola.

De aquel equipo los ecuatorianos repiten el plantel excepto por un cambio. Ya no cuentan con el ex Biguá, Rakeem Christmas y en su lugar llegó otro ex jugador de Liga Uruguaya de Básquetbol con 12 puntos y 11 rebotes. Se trata de Quintin Alexander, ex Goes, Tabaré y Trouville. Precisamente con la "T" jugó la última Liga de Ascenso, llegó en lugar de Andriy Grystak y fue cortado tras seis partidos.

Por su parte, Nacional llega con la mejor presentación del ex NBA, Goudelock, que fue el líder en la victoria frente a Independiente de Oliva. Por el estilo anárquico de su rival, el partido se planta como uno de alto ritmo, donde Luismal Ferreiras parece ser la principal carta de ventaja para Ponce.