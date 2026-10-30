Nacional vs. Independiente de Oliva en vivo: el Bolso va por un punto directo para avanzar al Final Four

Nacional abrirá los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol a partir de las 17:10 enfrentando a Independiente de Oliva, el equipo argentino que se planta como su principal contendiente para obtener uno de los dos lugares que da el grupo al Final Four.

El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

El encuentro que abre la serie organizada por Mogi en el Ginasio Professor Hugo Ramos de São Paulo será arbitrado por Roberto Vázquez (Puerto Rico), Fernando Leite (Brasil) y Claudio Osorio (Chile).

Tras un irregular inicio en la Liga Uruguaya de Básquetbol, el Bolso se juega el partido frente a su rival directo de arranque. Los argentinos superaron la primera fase con contundentes triunfos ante Importadora Alvarado, de Ecuador, y Olimpia Kings, de Paraguay, pero ya clasificados fueron aplastados por Mogi. Por su participación internacional, Independiente jugó apenas dos partidos en la Liga Nacional, donde cayó ante Ferro —rival de Peñarol en la Basketball Champions League Americas— y superó a Lanús. Su goleador en la temporada es Agustín Cáffaro, el pivot campeón con Urupan en El Metro, que jugó frente a Uruguay en la caída de Argentina en Buenos Aires. Además cuenta con el ex Defensor Sporting, Atenas y Trouville, Andriy Grystak.

El Bolso mostró en la primera fase del torneo —donde superó a Corinthians y Regatas; y luego fue superado por Jorge Guzmán, ya clasificado— la identidad que intentará pregonar el equipo durante la temporada, donde intentará ser un equipo físico y que se construya desde la defensa para sumar en cancha abierta. Pero ese dominio que supo tener en Loja no pudo trasladarlo a nivel local, donde fue superado por Aguada y Goes en el Polideportivo del Gran Parque Central —sin público— y pese al triunfo frente a Atenas, le costó imponer su ADN, siendo rescatado en varios pasajes por el potencial de Luismal Ferreiras en el poste bajo, la gran figura que tuvo el equipo en el arranque.