Nacional va por el boleto al Final Four ante Jorge Guzmán: hora, dónde ver y que necesita para clasificar

Tras su triunfo contra Independiente de Oliva, Nacional buscará abrochar la clasificación al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol en una fecha donde enfrenta a Jorge Guzmán, de Ecuador.

Si bien el equipo tricolor se quedó con el punto más importante a priori para buscar la clasificación, ahora deberá revalidar frente al equipo que en la primera fase lo superó en la altura de Loja. Si el Bolso abrocha el punto y Mogi —que ganó 89-59 en su debut— vence al equipo argentino, el equipo de Álvaro Ponce llegará clasificado a las semifinales, a la última fecha.

El antecedente reciente se dio el 11 de octubre, donde los ecuatorianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final al ganar por 80-70, en un partido donde Nacional llegó clasificado y preservó tanto a Andrew Goudelock, como a Gianfranco Espíndola.

De aquel equipo los ecuatorianos repiten el plantel excepto por un cambio. Ya no cuentan con el ex Biguá, Rakeem Christmas y en su lugar llegó otro ex jugador de Liga Uruguaya de Básquetbol con 12 puntos y 11 rebotes. Se trata de Quintin Alexander, ex Goes, Tabaré y Trouville. Precisamente con la "T" jugó la última Liga de Ascenso, llegó en lugar de Andriy Grystak y fue cortado tras seis partidos.

Por su parte, Nacional llega con la mejor presentación del ex NBA, Goudelock, que fue el líder en la victoria frente a Independiente de Oliva. Por el estilo anárquico de su rival, el partido se planta como uno de alto ritmo, donde Luismal Ferreiras parece ser la principal carta de ventaja para Ponce.

Hora y dónde ver Nacional vs. Paisas por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional y Paisas abrirán la segunda fecha del grupo a partir de las 16:10 horas. El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional cerrará su participación el domingo frente a Mogi a las 19:10. Luego el torneo continuará del 11 al 13 con la disputa del Grupo F. Oficialmente aún no se confirmó donde se disputará la serie que tiene como favoritos a avanzar a los dos equipos que vienen de disputar el Final Four de la Basketball Champions League Americas, Boca Juniors (último campeón de dicho torneo) y Flamengo. La zona la completa Brasília y Paisas, de Colombia.

Cómo se juega el Final Four

La última instancia del torneo se jugará el 5 y 6 de diciembre, siendo uno de los clasificados el local. Esta instancia tendrá semifinales a un partido, donde los vencedores jugarán la final y los perdedores el tercer puesto.