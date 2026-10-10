Nacional enfrente a Corinthians por quedar cerca de los cuartos de la Liga Sudamericana: hora y dónde ver

Luego de su triunfo ante Regatas por 106-96, Nacional volverá a la escena continental enfrentando a Corinthians de Brasil, en un punto que lo puede dejar en las puertas de los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

De conseguir la victoria, el tricolor llegará a la última fecha con la clasificación a los cuartos de final prácticamente abrochado, o incluso asegurado, en caso de que a segunda hora Jorge Guzmán supere al equipo correntino.

El Bolso viene de tener un optimista estreno de su tripleta extranjera, con Luismal Ferreiras como figura por su dominio en el bajo y juego atlético, Andrew Goudelock y Nick King tomaron responsabilidades grandes en momentos pesados, mientras que Yohanner Sifontes tuvo momentos de brillo en la generación, repartiendo siete asistencias.

Para el tricolor será importante repetir sobre todo su buen ataque al rebote ofensivo (capturó 22 de 46 en aro contrario) para sacar de ritmo al Timão, sabiendo que los equipos brasileños suelen elevar el mismo.

El equipo que viene de llegar a semifinales del Campeonato Paulista tiene a Elinho (13 asistencias en el debut) como su conductor y varias manos importantes de afuera, que pueden dañar tras descargas, siendo la de Victão la más importante en la derrota ante Jorge Guzmán en el debut, con 4/5 en triples y 26 puntos.

Corinthians se estrenó con una caída sobre el final por el local, que le remó todo el partido de atrás y ganó con un doble de Ra'Shad James a 11 segundos del final.

Hora y dónde ver Nacional vs. Corinthians por la Liga Sudamericana

Nacional enfrentará a Corinthians a partir de las 19:10 horas. El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo se juega la Liga Sudamericana de Básquetbol

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final, donde se conformarán otras dos series de cuatro equipos con un local.

De ahí salen dos equipos más por grupo para jugar un Final Four, en formato de semifinales y final a un partido, siendo anfitrión uno de los equipos clasificados.

Quiénes están clasificados

Por el Grupo A ya avanzaron a los cuartos de final Mogi, de Brasil e Independiente de Oliva, de Argentina.

Así sigue el torneo

SÁBADO 10

19:10 - Nacional (Uruguay) vs. Corinthians (Brasil)

22:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Regatas (Argentina)

DOMIGO 11

19:10 - Corinthians (Brasil) vs. Regatas (Argentina)

22:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Nacional (Uruguay)

VIERNES 16

17:10 - Boca Juniors (Argentina) vs. Colegio Los Leones (Chile)

20:10 - Brasília (Brasil) vs. Deportivo San José (Paraguay)

SÁBADO 17

16:10 - Deportivo San José (Paraguay) vs. Boca Juniors (Argentina)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Colegio Los Leones (Chile)

DOMINGO 18

16:10 - Colegio Los Leones (Chile) vs. San José (Paraguay)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)