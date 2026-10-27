La Basketball Champions League Americas confirmó su calendario: mirá cuando juegan Peñarol, Aguada y Biguá

La Basketball Champions League Americas anunció el calendario de su fase de grupos, donde Peñarol y Aguada serán locales en el Palacio en la tercera ventana, a disputarse en febrero, mientras que Biguá jugará en Paysandú la primera.

El torneo se abrirá el miércoles 9 de diciembre con el partido entre Ferro, de Argentina, y Peñarol, en el Gimnasio Héctor Etchart de Buenos Aires. El jueves 10 el Carbonero cerrará la primera ventana en dicho escenario enfrentando a Minas Tênis, de Brasil.

Dicho día, Aguada comenzará su participación internacional en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, ante Franca, el campeón de Brasil, mientras que el viernes 11 se medirá frente al local, Quimsa.

Biguá será el último en salir a escena. El Pato será local en el Estadio 8 de Junio de Paysandú, donde abrirá la serie el sábado 12 ante Pinheiros, de Brasil, y la cerrará el lunes 14, ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el campeón argentino.

La segunda ventana quedó fijada para enero. Peñarol irá a Belo Horizonte a enfrentarse en la Arena UniBH el jueves 14 ante Ferro y el viernes 15 ante Minas Tênis.

Por su parte, Aguada tendrá que ir a visitar el Ginásio Pedrocão de Franca, ciudad que se encuentra en el estado de São Paulo, a unos 400 kilómetros al norte de la capital. Los rojiverdes abrirán la ventana ante los brasileños, el sábado 16, mientras que el domingo 17 enfrentarán a Quimsa.

Biguá también jugará el domingo 17 en Brasil. El Pato iniciará la ventana de São Paulo ante Gimnasia y el lunes 18 jugará frente a Pinheiros.

En la ventana de febrero será el equipo de Villa Biarritz el primero en jugar. Su visita a Comodoro Rivadavia la comenzará frente al local, Gimnasia, el miércoles 10, mientras que ante Pinheiros chocará el jueves 11.

El Palacio tendrá doble actividad a partir del viernes 12 de febrero. Peñarol abrirá la sede ante Minas Tênis. El sábado 12 habrá doble jornada, con el equipo mineiro enfrentando a Ferro y Aguada cruzándose ante Quimsa.

El equipo santiagueño volverá a salir a cancha el domingo 13 ante Franca, mientras que en el juego de fondo Peñarol irá ante Ferro. El lunes 15 se cerrará la sede con Aguada frente a Franca.

Recordar que los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final. Esta instancia se juega al mejor de tres, siendo visitante-local-local el ganador de su grupo. El grupo que tiene a Peñarol se cruzará con el que integran Astros de Jalisco, de México, Real Estelí, de Nicaragua, y Guaiqueríes, de Venezuela. Por su parte, los de las series de Aguada y Biguá chocarán entre sí.

Los ganadores de cada serie de cuartos de final jugarán el Final Four, donde será local uno de los clasificados, y se jugará en formato de semifinales, tercer puesto y final a un partido.