Defensor Sporting debuta en la primera Youth Basketball Champions League Americas: hora y dónde ver

Defensor Sporting debutará esta miércoles, en la primera edición de la Youth Basketball Champions League Americas. El torneo inaugural contará con la participación de cuatro equipos, se jugará en formato de todos contra todos, donde los dos primeros jugarán una final, y los dos últimos un partido por el tercer puesto.

El equipo uruguayo arribó el martes a la tarde a Buenos Aires y este miércoles a la noche tendrá su estreno frente a Obras, que oficializará como local en el torneo de categoría U19.

El equipo que es dirigido por Gonzalo Brea continuará su participación el jueves a las 17:00 horas ante Paulistano de Brasil y cerrará la primera fase el viernes ante Academy of Central Florida de Estados Unidos.

Joaquín Biassini, Mateo Cabrera, Fabricio De León, Lautaro Maneiro, Thiago Michaelsson, Bautista Navidad, Santiago Nuñez, Manuel Pastrana, Francisco Real, Fabricio Sanguinetti, Melvin Soto, Guillermo Tricot y Juan Ventós serán los 13 jugadores a la orden del equipo Fusionado.

Defensor Sporting accedió al torneo continental tras superar hace poco más de dos meses a Biguá en un playoff clasificatorio que se definió en tres partidos.

Youth BCL Americas schedule announced for inaugural season #YouthBCLAhttps://t.co/Viuth8QM1K — #BCLAmericas (@BCLAmericas) August 19, 2026

Hora y dónde ver la Youth Basketball Champions League Americas

El Fusionado debutará a las 20:00 horas frente a Obras de Argentina y se podrá ver en exclusiva por la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Además fuera de Latinoamérica puede sintonizarse a través del canal de YouTube de FIBA Americas.

Defensor Sporting viaja por el continente

La institución de Punta Carretas también tendrá participación internacional tanto en mayores femenino, como en masculino. El equipo que clasificó a las finales de la Liga Femenina de Básquetbol y que va en busca del tricampeonato ante Malvín o Aguada, irá a Santiago de Chile para disputar por primera vez la Women's Basketball League Americas. El equipo dirigido por Fabián Boscardín comparte grupo con Colegio Los Leones de Chile y Ferro de Argentina.

Defensor Sporting debutará el 29 de setiembre ante el equipo chileno y un día después se medirá ante el último campeón argentino. El ganador del grupo avanzará directamente a semifinales y los otros dos jugarán cuartos de final. Sportiva Italiana de Chile, Bay Phoenix Area de Estados Unidos y SESI Araraquara de Brasil estarán en el otro grupo.

Por su parte, el equipo masculino conoció el martes su fixture para la Liga Sudamericana de Básquetbol. Jugará en Río de Janeiro del 23 al 25 de octubre, comenzará frente a Oberá de Argentina, luego se medirá ante Paisas de Colombia y cerrará frente al local, Flamengo. Los dos mejores avanzarán a los cuartos de final que se jugará en formato de un segundo grupo en sede a definir.