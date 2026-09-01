Se sortearon los grupos de la Basketball Champions League Americas que tendrá la participación de tres uruguayos

Peñarol, Aguada y Biguá conocieron sus grupos para la disputa de la Basketball Champions League Americas 2026-27, que comenzará en diciembre y finalizará en abril.

El Carbonero fue en principio el más favorecido, no por el grupo en sí, sino porque cayó en el B, que cruza en cuartos de final con los equipos del norte. El Mirasol al ser cabeza de serie evitó a los campeones de liga local.

De Argentina enfrentará a Ferro, vigente campeón de la Liga Sudamericana y semifinalista de la última liga local, que mantendrá la base de su plantel. De Brasil enfrentará a Minas Tênis, equipo que accedió a la competición como campeón del Copa Super 8, pero que en la liga quedó eliminado en cuartos de final. El equipo mineiro cambió de entrenador, incorporó a Paulo Bassul, campeón de las Americas con la selección femenina de Brasil en 2023. Además incorporó al ex Peñarol, Luis Santos, que viene de perder las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol frente al Mirasol.

El grupo con el que se puede cruzar el Carbonero en cuartos de final en caso de avanzar lo integran Real Estelí (Nicaragua), Astros de Jalisco (México) y Guaiqueríes (Venezuela).

Por su parte, los grupos de Biguá y Aguada se cruzarán entre sí. El Pato integra el C junto al campeón argentino, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que a la base del plantel que dio la vuelta la temporada pasada le suma refuerzos. En sus filas tiene a un ex jugador de LUB, Anyelo Cisneros, que defendió a Olivol Mundial. Su rival brasileño será Pinheiros, subcampeón de su liga.

Por su parte el rojiverde deberá enfrentar al campeón de Brasil, Franca, equipo que viene además de ser subcampeón de la BCLA a comienzos de este año, eliminando a Nacional en semifinales, y que renovará el grueso de su plantel, entre ellos el ex Defensor Sporting, David Jackson. Además jugará frente a Quimsa, vigente subcampeón de Argentina, que repatrió a varios jugadores para esta temporada y sumó al uruguayo de selección, Nicolás Martínez.

Los grupos se jugarán en formato de todos contra todos en tres ventanas, donde cada equipo será local una vez. Los dos mejores avanzarán a cuartos de final, que se jugarán al mejor de tres, siendo visitante-local-local el ganador de su serie. Los que avancen de dicha fase jugarán el Final Four que se disputa en una sede con semifinales y final a un partido.

El campeón disputará la Copa Intercontinental en setiembre de 2027 en China.