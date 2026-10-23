Defensor Sporting abre su grupo en la Liga Sudamericana enfrentando a Oberá: hora y dónde ver

Defensor Sporting hará su estreno en la Liga Sudamericana de Básquetbol este viernes, cuando juegue en Río de Janeiro frente a Oberá, de Argentina, una final por ingresar a los cuartos de final.

El equipo Fusionado llega tras haber derrotado a Goes con comodidad en el torneo local, mientras que el equipo de Misiones, si bien posee un rodaje mayor, apenas cosechó un triunfo en cinco presentaciones, en la Liga Nacional, que cosechó precisamente la última fecha frente a San Lorenzo. El estadounidense Will Vorhees llega como el máximo anotador del equipo argentino con 12,2 puntos de promedio, seguido por el ex Malvín, Bruno Sansimoni, que anotó 10,4 por encuentro.

Recordar que pasan dos equipos por grupo a los cuartos de final, que se jugará en un formato de dos grupos, donde ya están instalados Boca Juniors y Brasília en la ruta del equipo de Gonzalo Brea, que ya se quedaron con los dos primeros puestos del Grupo C.

Considerando que Paisas, de Colombia, y Flamengo completan el Grupo D, para el Fusionado el punto parece impostergable si quiere estirar su racha de clasificaciones en el segundo torneo en importancia del continente. Recordar que en las últimas dos ediciones, el equipo de Punta Carretas logró alcanzar el Final Four.

Del otro lado del cuadro, ya está confirmado el grupo, donde Mogi, de Brasil, será el anfitrión que reciba a Nacional, Independiente de Oliva, de Argentina, y Jorge Guzmán, de Ecuador.

Los dos mejores de cada serie de los cuartos, que se jugarán en casa de uno de los clasificados, en formato de semifinal y final a un partido. Este se disputará el 5 y 6 de diciembre.

Hora y dónde ver Defensor Sporting vs. Oberá por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Defensor Sporting y Oberá abrirán el grupo a partir de las 17:10 horas.

El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo sigue la Liga Sudamericana de Básquetbol

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

VIERNES 30

17:10 - Independiente de Oliva (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)

20:10 - Mogi (Brasil) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

SÁBADO 31

16:10 - Nacional (Uruguay) vs. Jorge Guzmán (Ecuador)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

DOMINGO 1° DE NOVIEMBRE

16:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Independiente de Oliva (Argentina)

19:10 - Mogi (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)