Aguada se enfrenta a un Nacional diezmado en un partido clave en la lucha por el "2": hora y dónde ver

Aguada y Nacional se miden en un partido clave en el Estadio Propio Aguatero, escenario donde el rojiverde aún no ha perdido en toda la Liga Uruguaya de Básquetbol. El Bolso llega un punto por encima de su rival, pero se expone a una quita de puntos, por la denuncia que recibió tras su derrota en el clásico.

El Aguatero viene a los tumbos, sintió el golpe de la pérdida del invicto de su entrenador Diego Vadell cosechando dos derrotas en sus últimas tres presentaciones —ante Nacional y Peñarol— y un sufrido triunfo frente a Hebraica Macabi, ante quien pudo caer en la última pelota.

Sin embargo, tendrá en frente a un tricolor que sufrió reveses por todos lados. Perdió el clásico, donde recibió una denuncia que puede tirarlo abajo en la tabla, además una sanción Gianfranco Espíndola de cuatro partidos (le quedan tres) y Connor Zinaich sufrió un corte en su mano, que requerirá puntos de sutura. Además, Erik Thomas ya fue liberado, por lo que Álvaro Ponce tendrá que afrontar un compromiso clave, con dos extranjeros.

El encuentro será arbitrado por Andrés Laulhe, Vivían García y Rodrigo Prando.

Hora y dónde ver Aguada vs. Nacional

El partido se jugará a las 21:30 horas y será transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Además lo transmitirá Básquet Pass, la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

El fallo al que se expone Nacional

El Bolso fue denunciado por los neutrales de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) debido a los incidentes en el pasado clásico, que resultó con derrota frente a Peñarol en el Polideportivo del Gran Parque Central. En el informe de seguridad se detalla que parciales invadieron y arrojaron proyectiles sobre la delegación aurinegra, por lo que el tricolor se expone a ser juzgado por el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo, que juzga agresiones. El equipo de la calle Comandante Braga ya tiene un antecedente por este mismo artículo en las últimas finales del campeonato pasado frente a Aguada, por lo que se expone a un agravante por antecedentes. La pena estipulada es de una quita entre dos y seis puntos, por lo que parecería difícil, que en caso de ser sancionado, baje de tres unidades.