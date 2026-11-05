Récord de emisión de deuda en el mercado local en 2026 "fortalece estrategia de desdolarización", según el MEF

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió su reporte trimestral, en el que se destacó que en 10 meses del año, ya se superó el monto máximo histórico de emisión de títulos de deuda en el mercado local, que además son en moneda nacional.

Hasta ahora el máximo histórico de emisión de Notas del Tesoro en moneda nacional en el mercado local, había sido en 2020 con el equivalente a US$ 2.607 millones, seguido de 2022 con US$ 2.528 millones. En 10 meses de este año, ya se llevan colocados en el mercado local Notas del Tesoro por US$ 3.107 millones, indicó el reporte de la unidad que dirige Herman Kamil.

Emisiones de Notas del Tesoro en el Mercado Doméstico.

Ese total de US$ 3.107 millones “comprendió emisiones equivalentes a US$ 1.771 millones en pesos nominales a tasa fija (57% del total), US$ 640 millones en Unidades Indexadas a la inflación (UI, 21% del total) y US$ 696 millones en Unidades Previsionales indexadas a salarios (UP, 22% del total)”, señaló el informe.

“Esta creciente capacidad de los inversores domésticos para absorber deuda soberana ha fortalecido la estrategia de desdolarización de larga data de Uruguay, reduciendo la exposición a la volatilidad del tipo de cambio y proporcionando una base de financiamiento estable en medio de turbulencias en los mercados globales”, destacó la UGD.

“Con la inflación y las expectativas de inflación en descenso, la demanda de los inversores se desplazó desde la deuda indexada a plazos más largos hacia títulos en pesos nominales a tasa fija y a plazos más cortos”, analizó el reporte.

Ante ello, la UGD “ajustó los calendarios de subastas domésticas aumentando la oferta de Notas del Tesoro en pesos nominales, a plazos más cortos (vencimientos a dos, tres y cinco años). Como resultado, los instrumentos en pesos nominales representaron más de la mitad de la emisión doméstica en 2025 y esa participación ha aumentado a la fecha en 2026”, explicó.

Emisiones de Notas del Tesoro por tipo de moneda local.

El reporte recordó que “mediante una estrecha coordinación entre el MEF y el Banco Central (BCU), los inversores pueden —en cada licitación— adquirir Notas del Tesoro entregando también Letras de Regulación Monetaria (LRM) elegibles de corto plazo” y “el gobierno luego revende las LRM entregadas al BCU a precios de mercado”.

“Este mecanismo mejora la flexibilidad de los inversores y amplía la base de compradores, fomenta una mayor competencia de precios y permite al gobierno obtener recursos equivalentes en efectivo mientras construye rápidamente instrumentos domésticos de tamaño de referencia y elegibles para ser incluidos en índices globales”, afirmó.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

“Cabe destacar que, entre enero y octubre de 2026, el 81.4% de estas adquisiciones se liquidaron mediante el canje de Notas del Tesoro existentes y LRM. Estas operaciones conjuntas de emisión y gestión de pasivos respaldan las necesidades de financiamiento del gobierno, avanzan los objetivos de política monetaria del BCU y promueven la desdolarización de la deuda pública”, resaltó el informe.