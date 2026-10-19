Cambio en una de las direcciones clave del Ministerio de Economía y Finanzas: ingresa exsubdirector de OPP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo un cambio en una de sus direcciones clave. La economista Bibiana Lanzilotta deja el cargo de directora de Política Económica (en los hechos, el tercero en relevancia detrás del ministro y el subsecretario) para pasar a ser asesora del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

En lugar de Lanzilotta fue nombrado el economista Santiago Soto, quien ocupó el cargo de subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entre agosto de 2017 y febrero de 2020, y actualmente estaba como asesor de Oddone.

"Asumí como director de Política Económica del MEF. Agradezco al ministro, al subsecretario (Martín Vallcorba) y al gobierno por la confianza y la oportunidad de asumir esta responsabilidad", anunció Soto en su perfil de LinkedIn.

"Quiero reconocer especialmente a Bibiana Lanzilotta, una de las personas más admiro, tanto por su calidad profesional como humana, quien ha desempeñado esta función hasta ahora y continuará aportando su mirada y experiencia en el MEF dentro de su nuevo rol como asesora", añadió.

Lanzilotta había liderado el proceso que desembocó en una nueva institucionalidad fiscal plasmado en la ley de Presupuesto y sus decretos reglamentarios.

Martín Vallcorba, Gabriel Oddone y Bibiana Lanzilotta, del MEF. El País.

Además de economista, Soto es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, magíster en Economía por la Universidad de la República y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford.

Actualmente se desempeña como consultor de la Universidad Católica (UCU) donde es "responsable de fortalecer el perfil profesional de los egresados de las maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública de la Escuela de Posgrados mediante la implementación del método del caso", según su perfil de LinkedIn.

Previamente fue profesor adjunto de Historia Económica en la UCU entre 2022 y 2026.

También fue coordinador general del centro de estudios Etcétera entre 2020 y 2025.

Cuenta con una experiencia de casi 15 años en la administración pública, habiendo desempeñado roles en el Ministerio de Desarrollo Social (llegó a ser director del Instituto Nacional de la Juventud) además de los ya mencionados.