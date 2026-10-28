El dólar en Uruguay vuelve al modo "planchado" tras el "efecto Brasil" y hay fuerte avidez por deuda en pesos
Tras la suba del lunes por el “efecto Brasil”, el dólar se mantuvo prácticamente estable en Uruguay, mientras que en el mercado brasileño retrocedió 3,02% tras el fuerte salto de la jornada anterior.
Tras el “efecto Brasil” del lunes, ayer el dólar en Uruguay quedó casi estable (bajó mínimamente 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,21. El lunes, la divisa estadounidense había subido 0,34% ante el salto que dio en Brasil por la sorpresa que generó en los mercados la victoria de Lula. En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,21 para finalizar en el mínimo, 0,2% por debajo del cierre del lunes.
En lo que va de octubre la moneda estadounidense baja 0,19% y en 2026 aumenta 2,99%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 98 operaciones por un valor total de US$ 54 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 3,02% (tras el salto de 9,19% el lunes) y cerró en 5,3346 reales. En octubre el dólar en Brasil sube 2,97%, mientras que en el año cae 3,05%.
En Argentina el dólar oficial bajó ayer 0,11% y finalizó en 1.538,74 pesos argentinos. En el mes sube 1,40% y en el año 5,44%.
Emisión de deuda local, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia
El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en febrero de 2029. El monto licitado fue de $ 4.000 millones (US$ 99,5 millones) con una demanda de inversores que más que duplicó lo ofrecido: $ 8.856,5 millones (US$ 220,3 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de $ 4.676,5 millones de pesos (US$ 116,3 millones), con un rendimiento anual de 6,84%.
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades ( y cerró en 73 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja tres unidades y en 2026 sube siete puntos.
La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó ayer en 5,93%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (6%).
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