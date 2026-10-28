El dólar en Uruguay vuelve al modo "planchado" tras el "efecto Brasil" y hay fuerte avidez por deuda en pesos

Tras el “efecto Brasil” del lunes, ayer el dólar en Uruguay quedó casi estable (bajó mínimamente 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,21. El lunes, la divisa estadounidense había subido 0,34% ante el salto que dio en Brasil por la sorpresa que generó en los mercados la victoria de Lula. En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,21 para finalizar en el mínimo, 0,2% por debajo del cierre del lunes.

En lo que va de octubre la moneda estadounidense baja 0,19% y en 2026 aumenta 2,99%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 98 operaciones por un valor total de US$ 54 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 3,02% (tras el salto de 9,19% el lunes) y cerró en 5,3346 reales. En octubre el dólar en Brasil sube 2,97%, mientras que en el año cae 3,05%.

Foto: Pxhere.

En Argentina el dólar oficial bajó ayer 0,11% y finalizó en 1.538,74 pesos argentinos. En el mes sube 1,40% y en el año 5,44%.

Emisión de deuda local, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en febrero de 2029. El monto licitado fue de $ 4.000 millones (US$ 99,5 millones) con una demanda de inversores que más que duplicó lo ofrecido: $ 8.856,5 millones (US$ 220,3 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de $ 4.676,5 millones de pesos (US$ 116,3 millones), con un rendimiento anual de 6,84%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades ( y cerró en 73 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja tres unidades y en 2026 sube siete puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó ayer en 5,93%, levemente por debajo del objetivo del Banco Central (6%).