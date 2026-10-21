El dólar en Uruguay baja, queda al borde de salir del "piso" de los $ 40 y hubo avidez por deuda en moneda local

El dólar en Uruguay bajó ayer, tras la suba del lunes, en este caso 0,12% y se negoció en promedio en $ 40,077, al borde de salir del “piso” de $ 40. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,02 y $ 40,10 para finalizar en el mínimo, 0,02% por encima del cierre del lunes.

En el mes, la moneda estadounidense baja 0,52% y en 2026 sube 2,65%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 27 operaciones por apenas US$ 14 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable ayer y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,84% y cerró en 5,014 reales. En octubre cae 3,22% y en lo que va de 2026 el dólar en Brasil retrocede 8,88%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,10% y finalizó en 1.524,84 pesos argentinos. En octubre lleva un alza de 0,48% y en el año aumenta 4,48%.

Emisión de deuda local, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobiernó amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en setiembre de 2047. El monto licitado fue de 2.250 millones de UP (US$ 102 millones) y la demanda de los inversores fue de más del doble: 4.740 millones de UP (US$ 214 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de 4.150 millones de UP (US$ 188 millones), con un rendimiento de 1,97% anual.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 72 puntos básicos. Esta suba se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En octubre, el riesgo país baja cuatro unidades, mientras que en 2026 sube seis puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,80%, por debajo del objetivo del Banco Central (6%).