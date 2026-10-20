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El País Negocios Finanzas

El dólar en Uruguay inicia la semana con un alza mínima y corta una racha de dos caídas consecutivas

El billete verde tuvo una mínima suba de 0,07%, se negoció en promedio en $ 40,125 y cerró la jornada en $ 40,09. El valor de cierre tuvo una baja de 0,12% respecto al del viernes.

El País
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20/10/2026, 03:05
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Dolar americano y Peso uruguayo
pesos uruguayos y dolares americanos
Estefania Leal

El dólar en Uruguay tuvo ayer una mínima suba de 0,07%, tras dos jornadas consecutivas de caída, y se negoció en promedio en $ 40,125. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,09 y $ 40,15 para finalizar en el mínimo, una baja de 0,12% respecto al cierre del viernes.

Así abre la cotización del dólar hoy lunes 19 de octubre de 2026 en pesos uruguayos

En lo que va del mes la moneda estadounidense retrocede 0,40%, mientras que en 2026 aumenta 2,77%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 80 operaciones por un valor total de US$ 39,9 millones.

Billetes de dólares.
Billetes de dólares.
Foto: Canva.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,90 y $ 41,30 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,52% y cerró en 5,0564 reales. En octubre, el dólar en Brasil cae 2,4%, mientras que en 2026 retrocede 8,11%.

Billetes de dólares estadounidenses.
Dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,58% y finalizó en 1.523,35 pesos argentinos. En el mes sube 0,38% y en el año el alza es de 4,38%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó una unidad y cerró en 70 puntos básicos. En el mes, el riesgo país cae seis unidades y en 2026 sube cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,98%, casi en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).

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