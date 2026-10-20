El dólar en Uruguay inicia la semana con un alza mínima y corta una racha de dos caídas consecutivas

El dólar en Uruguay tuvo ayer una mínima suba de 0,07%, tras dos jornadas consecutivas de caída, y se negoció en promedio en $ 40,125. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,09 y $ 40,15 para finalizar en el mínimo, una baja de 0,12% respecto al cierre del viernes.

En lo que va del mes la moneda estadounidense retrocede 0,40%, mientras que en 2026 aumenta 2,77%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 80 operaciones por un valor total de US$ 39,9 millones.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,90 y $ 41,30 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,52% y cerró en 5,0564 reales. En octubre, el dólar en Brasil cae 2,4%, mientras que en 2026 retrocede 8,11%.

Dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,58% y finalizó en 1.523,35 pesos argentinos. En el mes sube 0,38% y en el año el alza es de 4,38%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó una unidad y cerró en 70 puntos básicos. En el mes, el riesgo país cae seis unidades y en 2026 sube cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,98%, casi en el objetivo fijado por el Banco Central (6%).