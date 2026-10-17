Mercados financieros: el dólar en Uruguay cae en la semana y queda apenas en el "piso" de los $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer por segundo día consecutivo, esta vez 0,09%, y se negoció en promedio en $ 40,097. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,06 y $ 40,14 para finalizar en $ 40,14. El valor de cierre subió 0,05% con respecto al cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense bajó 0,28% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). La tendencia a la baja de la moneda continúa consolidándose, de los cinco días en tres de ellos cerró a la baja.

En lo que va de octubre, el dólar retrocede 0,47% y en 2026 aumenta 2,71%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron un total de 247 operaciones por US$ 141 millones, mientras que ayer se operaron US$ 16,5 millones en 32 transacciones.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta, para finalizar en $ 38,90 y $ 41,40 respectivamente.

En la semana, “punta a punta” (con respecto al viernes anterior) se mantuvo la cotización para la compra y bajó 10 centésimos para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,60% y cerró en 5,0826 reales. En octubre, el dólar en Brasil baja 1,9%, mientras que en 2026 retrocede 7,63%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,04% y finalizó en 1.514,57 pesos argentinos. En el mes baja 0,19% y en el año sube un 3,78%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, aumentó dos unidades ayer y cerró en 71 puntos básicos. Este aumento se da con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo).

En el mes el riesgo país baja cinco unidades, mientras que en 2026 aumenta cinco puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana en 5,75%, por debajo del nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central (6%).