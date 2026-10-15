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El País Mundo

"Impactos en todas partes": el FMI alerta por las consecuencias económicas de los ataques contra Arabia Saudita

El Fondo Monetario se mostró preocupado por las repercusiones de los ataques que es víctima el reino árabe. El impacto agravaría las preocupaciones económicas en el mundo, alertó el organismo.

El País
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15/10/2026, 03:10
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restos de un proyectil sobre un vehículo dañado, hallados por personal de defensa civil que inspeccionaba los daños en un edificio de apartamentos en Riad
Restos de un proyectil sobre un vehículo dañado en un edificio de apartamentos en Riad, capital de Arabia Saudita.
Foto: AFP

Los hutíes de Yemen reivindicaron ayer miércoles bombardeos contra una instalación de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Riad, en el último capítulo de una crisis con Arabia Saudita que preocupa al Fondo Monetario Internacional por su impacto global y regional.

La capital de Arabia Saudita, potencia regional y principal exportador mundial de crudo, sufre desde hace más de una semana ataques diarios sin precedentes del grupo proiraní.

Se trata de una escalada en la guerra que los hutíes mantienen contra la coalición liderada por Riad, aliado desde 2015 del gobierno yemenita internacionalmente reconocido.

Explosiones de gran intensidad sacudieron nuevamente la capital del reino, donde los ataques contra el aeropuerto causaron el sábado 13 muertos y cientos de heridos.

Cruce de acusaciones y ofensiva militar: escalada entre rebeldes hutíes y Arabia Saudita no cesa

El Ministerio de Energía saudita informó que un edificio de Aramco en Dhahran, en el este del reino, sufrió un ataque la noche del martes que provocó un incendio de alcance limitado.

Esta ciudad alberga la sede de la petrolera saudita Aramco, un extenso complejo compuesto por varios edificios y asentamientos.

Directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Kristalina Georgieva.
Foto: AFP fotos

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó ayer miércoles que los recientes ataques contra Arabia Saudita podrían tener impactos “en todas partes”, agravando las preocupaciones económicas en el mundo.

“La economía saudita es importante para la región y el mundo”, declaró Georgieva durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. “En ese sentido, estos desarrollos tienen potencialmente propagaciones negativas para todos en todas partes”, agregó. AFP

La “medida de precaución" que tomó Arabia Saudita con el aeropuerto atacado en medio de la ofensiva hutí

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