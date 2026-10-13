La “medida de precaución" que tomó Arabia Saudita con el aeropuerto atacado en medio de la ofensiva hutí

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudita, prorrogará su cierre temporal hasta el próximo sábado como “medida de precaución”, según un aviso a los aviadores (NOTAM, en inglés) de las autoridades saudíes en medio de la ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen contra el país árabe.

De acuerdo con la NOTAM, la nueva suspensión se inició este mismo lunes a las 8.45 hora local y se alargará hasta las 21.00 hora local del sábado. Esta “medida de precaución” afecta a todo el tráfico aéreo y a una área de influencia de un radio de 9 kilómetros alrededor del aeropuerto Rey Khalid.

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) había anunciado una prórroga en la suspensión de las operaciones en este aeropuerto, aunque sin especificar el periodo de cierre, después de que al menos 17 personas hayan muerto y otras 300 resultaran heridas en las últimas ofensivas de los hutíes.

Los pasajeros caminan por el Aeropuerto Internacional de Dhaka mientras los vuelos con destino a Arabia Saudita permanecen cancelados. Foto: AFP

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, como la la 25.º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC), que se celebra estos días en Riad.

De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BV, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia. EFE