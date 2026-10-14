Arabia Saudita responde a ataques de los rebeldes hutíes y bombardea instalaciones petroleras en Yemen

La coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los terroristas hutíes, aliados de Irán, atacó ayer martes instalaciones petroleras en Yemen, incluida la capital Saná, en respuesta a la ofensiva más mortífera en años en territorio saudita.

Poco después de esta confirmación de los bombardeos en Yemen, se escucharon explosiones en la capital de Arabia Saudita, Riad, y en una instalación del gigante petrolero estatal Aramco en el este del país.

La guerra civil de Yemen, que enfrenta a los hutíes apoyados por Irán con el gobierno yemenita respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita, se reactivó en julio en medio del conflicto que sacude a Medio Oriente y a los mercados energéticos.

Los ataques de los hutíes, un movimiento proiraní que controla buena parte de Yemen y lleva más de una década en conflicto con Arabia Saudita, escalaron el fin de semana y un ataque contra el aeropuerto de la capital Riad dejó 13 muertos.

Durante la tarde, los hutíes afirmaron que Arabia Saudita atacó una instalación petrolera en Saná, luego de que la coalición liderada por Riad pidiera a los civiles abandonar la zona en su primera orden de evacuación para la capital yemenita desde la reanudación de los combates.

Horas más tarde, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita, el general Turki al Maliki, confirmó en X que atacaron instalaciones de crudo en la capital de Yemen y también afirmó que golpearon objetivos en las provincias de Saada y Dhamar.

Un minarete se alza sobre el perfil urbano de un barrio al atardecer en Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes. Foto: AFP

Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, siguió bajo ataques ayer martes y, además de las últimas explosiones reportadas, durante la jornada la coalición afirmó que sus fuerzas interceptaron tres drones al norte de Riad. Después, informaron que destruyeron dos misiles en el este del país, uno sobre Dhahran, donde está la sede de la petrolera Aramco, y otro que amenazaba a la ciudad de Harad. La coalición también reportó que interceptó tres misiles sobre Riad y el sur del reino.

Arabia Saudita apoya militarmente al gobierno yemenita desde 2015 en la guerra civil contra los hutíes, un conflicto que ha provocado una profunda crisis humanitaria en uno de los países más pobres del mundo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que una intensificación de las hostilidades tendría consecuencias “desastrosas” para decenas de millones de personas, y la Organización Mundial de la Salud afirmó que los casos sospechosos de cólera se triplicaron en Yemen en tres semanas.

Mientras tanto, los combates continúan en Yemen entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales y, pese a los bombardeos de la aviación saudita, los combatientes respaldados por Irán estrecharon el cerco sobre Taiz, la tercera ciudad del país.

Vehículos circulan por la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 12 de octubre de 2026. Foto: AFP

Civiles como objetivos

La coalición liderada por Arabia Saudí acusó ayer martes a los rebeldes hutíes de utilizar instalaciones civiles vitales para sostener sus operaciones militares. El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, señaló en un comunicado que el Mando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición “ha confirmado que la milicia terrorista hutí utiliza instalaciones civiles y recursos vitales para alimentar su esfuerzo bélico”.

“Entre ellos se incluyen la estación central de Al Sabaha en Saná, así como reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible” en las provincias bajo dominio de los insurgentes como Al Hodeida, Saná y Dhamar.

Sostuvo que los rebeldes usan estas instalaciones para apoyar directamente sus operaciones militares, “privando al pueblo yemení de recursos que legítimamente deberían destinarse a satisfacer sus necesidades”.

Al Maliki afirmó que los hutíes “han explotado plenamente estos sitios para sostener su esfuerzo bélico abasteciendo el arsenal de misiles y drones que amenazan al reino de Arabia Saudí, así como la seguridad de aeropuertos, puertos marítimos y buques comerciales en el mar Rojo”.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Mohammed bin Salman Foto: Nathan Howard/EFE

Trump: suba del petróleo por hutíes

El presidente Donald Trump acusó ayer martes a los hutíes de intentar “hacer subir los precios del petróleo” antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. “Los hutíes se están comportando muy mal”, escribió Trump en su red Truth Social, aunque sin dejar en claro si eso significaba un mayor apoyo militar para Arabia Saudita, enfrentada a estos milicianos.

Trump dice en su mensaje que pensó que los hutíes “habían aprendido la lección hace un año” cuando Estados Unidos los bombardeó “sin piedad”. “Solo dejamos de lanzar ataques cuando lo pidieron”, argumentó. El presidente se refiere a una campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos contra los hutíes de Yemen en marzo de 2025.

“Estuvieron callados durante mucho tiempo, pero ahora vuelven a aparecer, probablemente a petición de Irán (...), atacando de manera odiosa a Arabia Saudita y tratando deliberadamente de hacer subir los precios del petróleo, sin duda antes de las elecciones estadounidenses” del 3 de noviembre, añadió. AFP, EFE