Fin de la incertidumbre en Minas: el preacuerdo entre FNC y gremio de Pilsen que redefine el futuro de la planta cervecera

Las negociaciones entre Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) y el Sindicato de Pilsen —perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)— por el cierre de la planta de la empresa (la emblemática de cerveza Patricia) en Minas (Lavalleja) llegó a su fin tras la firma de un preacuerdo hoy en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según señaló a El País el presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, de los 58 trabajadores que se encontraban en la planta de Minas, 27 se trasladarán a Montevideo a partir de noviembre ya que terminarían de estar amparados por el seguro de desempleo, 10 trabajadores acordaron la prejubilación (en aquellos casos con 53 o más años de edad) y el resto del personal acordó retiros incentivados. Los trabajadores discutirán en asamblea general el jueves las condiciones del preacuerdo para ponerle un punto final a la discusión.

“Después de semanas de trabajo, en el día de hoy firmamos un acuerdo con el sindicato ante el MTSS. El acuerdo alcanzado hoy es un paso necesario en el camino de mejora de nuestra competitividad, con el objetivo de sostener la producción nacional de cerveza en Uruguay”, señaló la empresa en un comunicado y agregó: “En paralelo, continuamos trabajando con el gobierno para poder alcanzar las condiciones de competitividad necesarias para garantizar la operación en el país”.

Trabajadores de FNC movilizados frente al Palacio Legislativo. Leonardo Mainé / El País

Las partes también acordaron la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Según explicó Pastorino, el objetivo es “compensar” con una reducción de horas de trabajo las temporadas en las que se registra una menor producción.

Por otra parte, para concentrar la producción en Montevideo, la empresa tenía previsto realizar un plan de inversión de US$ 14 millones, aunque aún no está aprobado. “La posibilidad de invertir estaba sujeta al acuerdo sindical y al acuerdo con el gobierno. Hoy dimos un paso importante pero continuamos trabajando con el gobierno para poder alcanzar las condiciones de competitividad necesarias para poder destrabar la inversión”, indicaron fuentes de la empresa a El País.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Consultado a propósito de uno de los temas discutidos en las reuniones sobre la devolución del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los envases de bebidas, Pastorino sostuvo que según comunicó la empresa, mantendrá reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para abordar el asunto.

Este beneficio fiscal estuvo vigente en Uruguay hasta el 2021. FNC argumenta ante el gobierno que enfrenta una fuerte presión tributaria (ya que paga una tasa de Imesi del 33% en lugar del 22%). Esto, según la empresa, genera una "competencia desleal" frente a otras bebidas como el vino, que no pagan este gravamen.