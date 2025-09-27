¿Qué va a pasar con el dólar, los precios, la economía, el déficit y el desempleo este año, en 2026 y en 2027?

Las encuestas de expectativas a economistas, bancos, consultoras y AFAP que realizó el Banco Central (BCU), correspondientes a setiembre y divulgadas ayer, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 2,4% este año en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro). Las proyecciones van de 1,9% a 2,7%. Además, los analistas también respondieron sobre qué va a pasar con el dólar y la inflación.

En agosto pasado los analistas proyectaron un crecimiento del PIB de 2,5% (mediana) para 2025.

En tanto, para 2026 y 2027 los analistas prevén que la economía uruguaya se expandirá 2% en cada año. Las respuestas van entre 1,25% y 2,4% para 2026 y entre 1,4% y 2,5% para 2027.

Las proyecciones de 2% para los años 2026 y 2027 vienen incambiadas desde la encuesta del pasado mayo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé en el proyecto de ley de Presupuesto, que la economía crecerá 2,6% este año y lo hará 2,2% en 2026 y 2,4% en 2027.

Inflación y tasa de referencia

En cuanto a la inflación, en las encuesta del BCU de setiembre, los analistas estiman en mediana que será de 3,91% este año, con respuestas entre 3,4% y 4,5%. En agosto pronosticaban en mediana una suba de precios de 4,5% en el año.

En tanto, para 2026, economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan en mediana una inflación de 4,6%, con respuestas entre 3,94% y 5,6%. Es una leve reducción respecto a agosto, cuando la estimación en mediana era de 4,8%.

Para el año 2027, la inflación sería de 4,7% según los encuestados, con respuestas entre 4% y 5,8%. Esto marca una disminución respecto al 5% que estimaban en agosto.

La medida que más le interesa al BCU es la de la expectativa para los siguientes 24 meses (setiembre 2025-agosto 2027) ya que es la que se utiliza para definir la política monetaria (porque se entiende que ese es el tiempo que le lleva poder actuar). En este caso, la estimación para los próximo 24 meses es que la suba de precios sea de 4,6%, con respuestas entre 4,14% y 5,8%.

Esto marca una nueva moderación de las expectativas de bancos, economistas, consultoras y AFAP que en agosto proyectaban 4,88% para los siguientes 24 meses.

Esto significa que las expectativas de los analistas están bastante alineadas con la meta de inflación del BCU que es de 4,5% anual, con un rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales por debajo y por encima.

Compra online. Foto: Archivo El País.

A su vez, en la encuesta de setiembre, el BCU incluyó las expectativas de los analistas respecto a la inflación núcleo (excluye frutas y verduras, precios regulados por el Estado y tarifas). Así, prevén en mediana que la inflación núcleo sea de 4,9% en los siguientes 12 meses (con respuestas entre 3,4% y 5,5%) y 4,5% en los siguientes 24 meses (con respuestas entre 3,8% y 5,3%).

Por último, los analistas proyectaron que la tasa de interés de referencia del BCU estará en 8,25% a fin de este año (actualmente está en 8,75%), con respuestas que van de 7,5% a 8,75%.

Además creen que el Central seguirá reduciendo la tasa de política monetaria a 7,75% para fin de 2026 y a 7,5% para fin de 2027.

El Comité de Política Monetaria del BCU analizará la situación y el directorio del Central resolverá sobre la tasa en la reunión del próximo 7 de octubre.

Déficit fiscal y desempleo

Los analistas también pronosticaron el déficit fiscal y en mediana prevén que este año sea de 4,2% del PIB (con respuestas entre 3,9% y 5% del PIB), en línea con la meta del MEF de 4,1% del PIB.

Para el año próximo, bancos, consultoras, economistas y AFAP prevén que el déficit se deteriore a 4,4% del PIB (el MEF proyecta que sea 4% del Producto).

En tanto, para 2027 los analistas estiman en mediana que el déficit fiscal mejorará a 4% del PIB (la previsión del MEF es de 3,5% del PIB).

Respecto al desempleo, la proyección en mediana de los bancos, consultoras, economistas y AFAP es que sea de 7,55% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el promedio de este año (con respuestas entre 6,8% y 8,2% de la PEA).

Para el promedio de 2026 la previsión de los analistas es que la desocupación suba a 7,9% de la PEA (con respuestas entre 6,9% y 8,5%) y para el promedio de 2027 proyectan que aumente a 8,05% de la PEA (con respuestas entre 6,9% y 8,7%).

Precio del dólar

¿A cuánto va a estar el dólar? Los analistas estiman que para fin de este año la divisa estadounidense cotice a $ 40,50 (en mediana); las respuestas van de $ 40 a $ 41,50. El mes pasado preveían que para fines de este año el dólar estaría en $ 41, por lo que ajustaron levemente a la baja.

En el proyecto de ley de Presupuesto, el MEF estimó que el dólar cerrará este año en $ 41,50.

Dólares. Foto: AFP

Para fin del año 2026, economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan que el dólar cotice a $ 41,90, con respuestas entre $ 40,14 y $ 45. En agosto, la previsión en mediana era de que el billete verde valiera $ 42,50.

El MEF estimó que la moneda estadounidense cotizará a $ 41,81 a fin del año próximo.

Los analistas también ajustaron a la baja su estimación de valor del dólar para fin de 2027, ya que prevén que cotice a $ 43,45 (con respuestas entre $ 41,30 y $ 47), cuando en agosto proyectaban que estaría a $ 43,95.

La proyección del MEF es que el billete verde finalice 2027 a $ 42,68.

Respondieron la encuesta del Banco Central en setiembre: AEE, AIC Economía y Finanzas, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, banco BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, banco Itaú, Javier de Haedo, KPMG, Pablo Moya, Puente, PwC, República AFAP, banco Santander y Scotiabank.