¿A cuánto va a estar el dólar en Uruguay a fin de año y de 2026, qué va a pasar con la economía y los precios?

Redacción El País

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mantuvieron sus estimaciones respecto al crecimiento de la economía uruguaya en este año, al tiempo que redujeron levemente (frente a las previsiones de julio) sus expectativas de inflación para los siguientes 12 y 24 meses, algo que tiene como objetivo el Banco Central (BCU) con su política monetaria. Por otro lado, los analistas siguen ajustando a la baja sus proyecciones respecto al valor del dólar en Uruguay a fin de este año y del próximo. Todo ello se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación para el mes de agosto que elabora el BCU y que fue divulgada ayer.

Respecto a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, los consultados estiman en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que crecerá 2,5% (mismo guarismo que en mayo), con proyecciones entre 1,9% y 2,8%.

Para 2026, las proyecciones de crecimiento del PIB de los analistas son similares entre las encuestas de mayo, junio y julio en mediana: 2%. Las respuestas en agosto van entre 1,4% y 2,6%.

En tanto, para 2027, economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que la economía uruguaya se expandirá 2% (mismo guarismo que en junio y julio), con una respuesta mínima de 1,5% y una máxima de 3%.

Suba de precios en Uruguay

En cuanto a la inflación, en la encuesta del BCU los analistas prevén en mediana que se ubique en 4,5% en 2025 (con respuestas entre 3,9% y 5%), una leve baja respecto al 4,68% que pronosticaban en el sondeo de julio.

Para los próximos 12 meses (agosto 2025-julio 2026), economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan en mediana una suba de precios de 4,8% (con respuestas entre 3,9% y 5,8%). Esto también es una leve baja respecto al 5% que proyectaban en julio para los siguientes 12 meses.

Para el año 2026 los analistas ven a la inflación en 4,8% (con respuestas entre 4,1% y 5,9%), un leve descenso en comparación al 5% que estimaban en julio.

En la proyección para los próximos 24 meses (agosto 2026-julio2027), la expectativa es que la suba de precios se ubique en 4,88% (con respuestas entre 4,17% y 6%), lo que implica una mínima reducción respecto al 5% que preveían en la encuesta de julio.

Este último resultado es el que más le interesa al BCU, ya que ve que las expectativas de inflación vuelven a ceder en la medición a 24 meses (el horizonte donde actúa la política monetaria).

Banco Central (BCU). Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

Cabe recordar que la meta del BCU es que la suba de precios se ubique en 4,5%, con una tolerancia de 1,5 puntos hacia arriba y hacia abajo. En 12 meses a julio, la inflación estaba en 4,53%.

"Si bien las expectativas siguen sin alcanzar la meta del BCU (4,5%) y el proceso de convergencia no avanzó en los formadores de precios (empresarios) este mes, el indicador resumen que usa el BCU (promedio de encuestas a empresarios, mercado y la mencionada de Expectativas de Inflación) volvió a bajar y se ubica en 5,23% para los próximos 24 meses (era de 5,41% en julio)", indicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el economista José Antonio Licandro.

El BCU había bajado el pasado 8 de julio la tasa de interés de referencia de 9,25% a 9% ante la baja de expectativas de inflación y este martes resolverá nuevamente tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom).

¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay?

En el mercado de cambios de Uruguay, el dólar viene debilitándose en lo que va del año, de hecho baja 0,11% en lo que va de agosto y 8,88% en lo que va de 2025.

Dólares. Vahid Salemi/ASSOCIATED PRESS

¿Qué se espera que pase con el tipo de cambio en Uruguay hacia fin de este año?

Según la encuesta del BCU de agosto, la moneda estadounidense cotizará a fin de año a $ 41. Esa es la respuesta de los analistas en mediana (los pronósticos van de $ 39,50 a $ 42,50).

Eso supone una reducción de las expectativas de valor del dólar respecto a la encuesta de julio, cuando economistas, bancos, consultoras y AFAP preveían que el billete verde cotizaría a $ 41,60 a fin de año.

De todas maneras, los $ 41 que prevén los analistas que valga el dólar a fin de 2025, marca una suba de 2,1% desde el precio al que cotizó ayer ($ 40,151 en promedio el interbancario).

¿Qué se espera que pase en 2026 con la moneda estadounidense en Uruguay? Según el sondeo del BCU, la expectativa de los analistas es que el billete verde siga en ascenso.

En la encuesta de agosto, los consultados proyectan en mediana que el dólar finalice en 2026 a $ 42,50. Eso supondría una suba de 3,7% sobre la estimación que tienen para el cierre de 2025. Las respuestas van de un mínimo de $ 40,57 a un máximo de $ 45.

No obstante, esos $ 42,50 que pronostican los analistas que alcance el dólar a fin de 2026 implican una reducción de las expectativas que tenían en julio (cuando estimaban en mediana que el billete verde finalizaría el año próximo a $ 43).

Para el cierre de 2027, economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana en la encuesta del BCU que el dólar cotice a $ 43,95 (con respuestas que van de $ 41 a $ 47), mientras que hace un mes lo proyectaban en $ 44,90 en mediana.