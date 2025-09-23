Exportadores con Tolosa: costos, dólar, lo que "cuesta defender" a algunas empresas "seguir en Uruguay" y más

Redacción El País

Con el dólar "planchado" como telón de fondo, pero con una agenda amplia que abarcó varios aspectos que hacen a la competitividad, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa y el consejo directivo de la Unión de Exportadores (UEU), mantuvieron una reunión en la tarde del jueves. Del lado de Tolosa, se planteó la agenda de desdolarización de la economía y el proceso de baja de la inflación, mientras que del lado de los exportadores se planteó la "preocupación" por el "encarecimiento" de los costos y como a algunas multinacionales les "cuesta defender seguir en Uruguay" frente a sus casas matrices por diversos problemas de competitividad.

La responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Sostenibilidad de la UEU, María Laura Rodríguez, dijo a El País que de la reunión participó no solo el consejo directivo sino también representantes de otras empresas (grandes, medianas, chicas) de bienes y servicios que no están en el directorio.

Además de escuchar a Tolosa, hubo planteos de algunos integrantes de la UEU en representación de Pymes, empresas de servicios, de bienes, de la industria, del agro. La idea fue que se llevara "la visión del sector exportador", dijo Rodríguez.

Según un comunicado del Central, Tolosa volvió a "enfatizar que la misión fundamental del BCU es que el país deje de encarecerse al ritmo que lo hacía. Y que los resultados de un compromiso reforzado con esos objetivos y la acción enérgica del BCU están a la vista: la inflación se encuentra cerca de la meta y de forma sostenible".

"En la medida que dicha desinflación ha sucedido de forma más generalizada que en el pasado, con la inflación no transable (que no depende directamente de la evolución cambiaria) en el mínimo histórico, ha estado así también protegiendo la competitividad del país", señaló el BCU.

"Asimismo, (Tolosa) planteó cómo el incremento de la productividad de las exportaciones ha generado espectaculares aumentos de estas, que ha permitido en el largo plazo que el país sostenga mayores niveles de poder adquisitivo en dólares sin comprometer los equilibrios externos, una tendencia que es dable que continúe en el futuro", añadió el Central.

También resaltó que "hoy, el esfuerzo desinflacionario, que es cierto perjudicó la competitividad del sector en los repetidos intentos del pasado, ha mayormente concluido. La inflación ha alcanzado la meta y las expectativas se encuentran en mínimos históricos. El Banco Central ha venido bajando las tasas de interés y se dirige hacia una política monetaria neutral".

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa se reunió con el consejo directivo de la Unión de Exportadores. Foto: BCU.

Del lado de los exportadores, Rodríguez dijo a El País que se le manifestó a Tolosa que "hay un problema de competitividad y encarecimiento del país" que "preocupa mucho".

"No es solo el dólar, que es un factor, sino que son varios", añadió la economista de la UEU.

En ese sentido, dijo que los "costos de las empresas se han encarecido" en pesos -"y en dólares mucho más"- y que a eso se suman "la incertidumbre global", aranceles que pagan los exportadores en distintos países -"porque todavía Uruguay tiene que seguir avanzando en acuerdos comerciales"-, más "algunos problemas de conectividad y cambios tributarios".

Según Rodríguez, representantes de algunas empresas multinacionales en la UEU le plantearon a Tolosa que por estos aspectos les "cuesta defender seguir en Uruguay" frente a sus casas matrices.

Esas empresas, señalaron que "tienen otras dependencias en otros países que no son considerados baratos en Europa y en EE.UU., y que antes estar en Uruguay les aportaba un diferencial en costos y en talento, pero en los últimos 10 años "otros países compiten a la par" o incluso mejor para que esas firmas se instalen, expresó Rodríguez.

También hubo planteos de "grandes empresas instaladas en Uruguay" que "les cuesta encontrar factores que incentiven a la inversión" y manifestaron que hay nuevas empresas que vienen a sondear el país como destino de inversión, pero los costos las "detienen", agregó.

La asesora económica de la UEU, indicó que si bien a veces se ve al discurso exportador como solamente enfocado en el dólar y se insiste en otros aspectos que hacen a la competitividad, lo cierto es que "una variación del dólar te borró del mercado más allá de la innovación" que pueda haber realizado una empresa.

María Laura Rodríguez, responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Sostenibilidad de la UEU. Archivo El País

A su juicio, la "exportación es un factor clave para el crecimiento económico que busca el gobierno", pero se necesita mejorar la situación de costos "para que invertir en Uruguay sea atractivo". Recordó que "la exportación es el factor central detrás de las grandes inversiones" que llegan al país.

Los planteos de los exportadores a Tolosa, "tienen que ver con nuestra agenda de prioridades que es la misma que el año pasado le presentamos a los candidatos" a la Presidencia de la República, explicó Rodríguez. Además señaló que si bien no todos los temas dependen del BCU, se habló "de todo para que entienda el contexto" del sector, algo que es habitual en las reuniones que mantienen con autoridades.

"A veces uno se queda con el dato global de que la exportación (de bienes) aumentó y eso puede esconder otras cosas", agregó Rodríguez.

Dólar y desdolarización

En un posteo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la UEU dijo que en la reunión con el presidente del Central, se manifestó la "preocupación por el encarecimiento del país medido en dólares de los últimos años y su impacto en retrasar o dejar sin efecto decisiones de inversión o de creación de empleo".

El Consejo Directivo de la UEU recibió hoy al presidente del @BancoCentral_Uy, Guillermo Tolosa, instancia en la que se intercambió acerca de la competitividad y desafíos del país. (hilo) pic.twitter.com/QrOMVMAecd — Unión de Exportadores del Uruguay (@Uniondeexport) September 18, 2025

"Se destacó que las empresas exportadoras reciben sus ingresos en dólares, principal moneda del comercio internacional, independientemente del país con el que se comercie y que los mecanismos de cobertura cambiaria no tienen profundidad ni son accesibles a la mayoría de las pymes", añadió.

La UEU concluyó que "el sector planteó su convencimiento de que el camino para que Uruguay crezca es exportando y atrayendo inversión para esa exportación. Para lograrlo, considera fundamental mejorar la competitividad en sus distintas dimensiones de manera sostenible y consistente".

Tolosa, según el comunicado del BCU, señaló en el cónclave con los exportadores que "el precio del dólar en Uruguay se encuentra en niveles más altos, o bastante más altos, que los que rigieron entre octubre de 2022 y agosto del año pasado. Ha bajado sí en los últimos meses, pero lo ha hecho siguiendo una tendencia global: bajó en la misma medida que lo que lo hizo ante un promedio del resto de las monedas del mundo".

"La depreciación medida de forma anual fue, hasta julio, sistemáticamente superior a la inflación. El cambio así 'adelantó' un año y medio a la inflación, un bienvenido contraste con los últimos 25 años, donde siempre la depreciación generalmente se 'atrasó' con respecto a la inflación salvo por periodos muy breves", añadió.

Además, consignó que "la competitividad utilizando el tipo de cambio real multilateral (que compara el peso contra una canasta de monedas incorporando diferenciales de inflación) también muestra mejoras, comparadas con el período entre mediados de 2022 y de 2024".

El presidente del Central también "expuso detalles del plan de desdolarización de la economía y cómo el mismo genera mayor resiliencia para la economía local y las exportaciones del país", dijo el BCU.

Ese plan incluye medidas que podrán regir desde el 1° de enero de 2026 como aplicar mayores cargos de capital a bancos para préstamos en dólares a empresas no transables (aquellas que no comercian con el exterior), cambios que permitirán que los uruguayos tengan acceso a cuentas rentadas en moneda nacional, la eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el exterior, entre otras incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto.

A su vez, hay otras medidas que se encuentran en evaluación.