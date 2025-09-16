El plan de Tolosa para desdolarizar la economía y el porqué de la frase "ojalá que Uruguay se encarezca"

“Ojalá que Uruguay se encarezca mucho más, pues eso quiere decir que el país está creciendo” dijo el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, durante su disertación en el evento organizado por Somos Uruguay “Redefiniendo el equilibrio: precios, dólar y políticas en el nuevo paradigma”. La frase fue pronunciada en un contexto particular en el que eso implican que aumentan también los salarios y eso es sostenible*. En su discurso, explicó en qué consiste el plan integral de “destete” a partir del cual el BCU pretende aplicar una serie de políticas con el objetivo de desdolarizar el consumo y el ahorro en Uruguay.

Tolosa explicó que "ojalá que Uruguay se encarezca más" porque "en el largo plazo, en la medida que el país crece, los salarios y precios, medidos en dólares, naturalmente aumentan. Y es deseable que sea así mientras que sea sostenible en el tiempo y no comprometa los equilibrios macroeconómicos como es el caso hasta el momento".

Yendo a medidas para fomentar la preferencia por el peso uruguayo, Tolosa sostuvo que a partir del 1° de enero del próximo año comenzarán a regir algunas de las políticas para fomentar la desdolarización como aplicar mayores cargos de capital a bancos para préstamos en dólares a empresas no transables (aquellas que no comercian con el exterior). “Así (vamos a) reducir el interés de los bancos por recoger depósitos en dólares e incentivarlos a que tomen más depósitos en pesos”, explicó a El País.

Agregó que en el proyecto de ley de Presupuesto se están estableciendo cambios que permitirán que los uruguayos tengan acceso a cuentas rentadas en moneda nacional (para que los uruguayos tengan una rentabilidad similar en pesos a las que ofrecen las Letras de Regulación Monetaria del BCU).

Por otra parte, el plan tiene previsto la eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el exterior. “Hoy no están siendo gravados, eso también va a generar incentivos a la repatriación y por lo tanto más inducción a las inversiones en moneda nacional”, señaló Tolosa.

Sin embargo, agregó que existen medidas que se encuentran en evaluación como un cambio en los encajes bancarios (porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central) que conduzcan al uso de moneda nacional, la denominación de los precios expŕesados en pesos y el consentimiento expreso en apertura de cuentas en dólares a la posibilidad de pérdidas cuantiosas del poder de compra.

Tolosa sostuvo que existe poca oferta de crédito en pesos porque los uruguayos no ahorran en pesos y agregó que el BCU “esta en el proceso de evaluación” ante la posibilidad de aplicar una moneda digital. “Estamos en el proceso de ver si las diferentes soluciones de otros países pueden llegar a servir para mejorar la situación en Uruguay”, dijo.

Por otra parte, el presidente del BCU resaltó las dificultades que presentan algunas empresas para acceder al crédito. “Si hubiera más competencia, habría más dinamismo y precios más bajos”, indicó y agregó: “Tenemos situaciones en algunas industrias de poca competencia generando estancamientos y precios caros”.

Dolarización

Tolosa se refirió a una serie de decisiones financieras que “no están siendo consistentes con la realidad” y entre ellas resaltó la fijación de los precios de los bienes no transables. “Cuando les preguntamos a los empresarios, siguen creyendo que la inflación va a ser 6%”, indicó.

Uno de los elementos más destacados por el titular del BCU fue la dolarización de algunos productos en el país, en especial electrodomésticos y aparatos digitales. En ese sentido, resaltó que en la región, las ventas se realizan en moneda local. “El empresario uruguayo cree todavía que vive una realidad hace 10 años y que se está cubriendo porque tiene que importar en dólares”, señaló y agregó que en la práctica “se está poniendo un riesgo distinto”.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay. Foto Archivo El País.

El jerarca también destacó que en Uruguay casi el 70% de los depósitos bancarios son en dólares, lo que lo convierte en el segundo país del mundo con mayor proporción en moneda estadounidense. “El tipo de cambio introduce ruido y volatilidad en mi capacidad de consumo local”, señaló Tolosa y agregó que por este motivo, durante los últimos 30 años, los uruguayos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo.

“Así de dramático es lo que estamos dejando arriba de la mesa de los uruguayos por no confiar en nuestra propia moneda”, dijo Tolosa. En ese sentido, el jerarca explicó a El País que debido a la experiencia histórica, “Uruguay tuvo depreciaciones muy fuertes de la moneda y crisis importantes”, aunque agregó que “la economía no cae en esas crisis como antes”.

Tolosa resaltó que el ahorro en dólares es parte de una enseñanza de hace muchos años, a partir de la que se creía que era “más seguro que invertir en la bolsa de valores”.

“Los uruguayos la llevan aún más lejos, que es que deciden, cuando les ofrecen en dólares, una rentabilidad de 8% en los fondos ganaderos”, ejemplificó y agregó: “El gobierno uruguayo te da una opción libre de riesgos, libre de riesgos, con el mismo retorno medido en dólares que Conexión Ganadera y 4.000 uruguayos eligen y prefieren Conexión Ganadera antes que los bonos uruguayos”.

Por otra parte, Tolosa se refirió al ahorro en dólares por excelencia; la compra de vivienda. “Ahorrar en dólares para comprarse casas, están atadas a lo que pase con el costo de la construcción en Uruguay”, sostuvo.

"Si en enero del 2022 ahorré US$ 10.000 al tipo de cambio de ese momento, tenía $ 440.000. Solo un año después, mis US$ 10.000 pasaron a valer $ 390.000. Por lo tanto, perdí $ 50.000 en un solo año, sin haber tocado el dinero”, ejemplificó el presidente del BCU.

Tipo de cambio

Tolosa señaló que el peso uruguayo evoluciona de la mano con el resto de las monedas de los países emergentes y agregó que la evolución del tipo de cambio está asociada a lo que sucede en Estados Unidos. El jerarca agregó que a partir de la asunción del presidente estadounidense, Donald Trump, se produjo una desaceleración de la economía en ese país. “Se suponía que Trump lo que quería hacer era daño al resto del mundo, pero en realidad se está pegando un tiro en el pie”, dijo.

Dólar. Foto: Archivo El País

El presidente del BCU resaltó que el dólar sufrió un importante debilitamiento y una depreciación del 10% durante este año a nivel internacional y agregó que las políticas aplicadas por Estados Unidos pueden hacer que se deprecie entre un 20% y 30% más. “Genera mucha incertidumbre porque la Reserva Federal (Fed) debería tomar las decisiones de política monetaria de forma independiente" dijo a El País consultado a propósito de la intención de Trump de bajar las tasas de intereses.

Inflación

Tolosa destacó que hace dos años y tres meses que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantiene dentro del rango meta establecido por el BCU (de entre 3% y 6%) y en los últimos 12 meses, la inflación alcanzó a 4,2%. “Hasta hace solo cinco años Uruguay tenía siempre inflación considerablemente más alta de lo que era el promedio emergente”, señaló.

“Esta vez la inflación baja llegó para quedarse”, dijo, aunque sostuvo que los uruguayos “buscan la insostenibilidad en esta situación” ya que se espera que ocurra un shock económico.

En ese sentido, el presidente del BCU señaló que durante los últimos 10 años se produjo un cambio cultural sobre cómo la economía procesa los shocks. “Es un nuevo régimen (de meta) que no importa el shock externo o lo que pase con el tipo de cambio, la inflación se mantiene dentro de la banda y se mantiene más robusta”, resaltó Tolosa.

Por otra parte, destacó que la tasa de desempleo registrada en julio (6,9%) representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales. “Uruguay tiene casi la menor inflación, en promedio, de los últimos 70 u 80 años, y el menor desempleo en 10 años. Esto es una combinación que se da poco”, explicó.

Tolosa destacó cuatro pilares fundamentales que hacen que Uruguay “esté viviendo una nueva realidad” respecto a la inflación. El jerarca destacó el compromiso gubernamental de considerar las proyecciones de la institución financiera en la ley de Presupuesto, la independencia política y de facto del BCU y las pautas salariales se establecieron en función de la meta inflacionaria. “Para Uruguay es una señal de madurez institucional que no habíamos tenido hasta ahora”, sostuvo.

* En una primera versión del artículo, le faltaba el contexto a la frase “ojalá que Uruguay se encarezca mucho más, pues eso quiere decir que el país está creciendo” del presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa.