En una exposición ante un nutrido grupo de contadores, Tolosa criticó la fijación de precios en dólares

Redacción El País

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, mantuvo una reunión con 200 contadores y economistas socios del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (Cceau) y habló sobre la necesidad de que los precios se expresen en pesos y de más ahorro en moneda local.

“Fijar precios en dólares es un mapa mental desconectado de la realidad que vivimos”, dijo Tolosa, según consignó el BCU.

“Esta realidad interpela sobre cómo se asesora a los clientes en nuestra profesión”, agregó.

Según Tolosa, “hoy existen las bases técnicas, económicas e institucionales para creer en la sosteniblidad de la inflación baja en Uruguay”, algo que es clave para la confianza en el peso.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Mercado

En tanto ayer, el dólar promedio subió 0,23%, mayor variación desde el 22 de agosto cuando había bajado -0,22%. En su último cierre la moneda cotizó a un promedio de $ 40,143.

Mientras que en setiembre viene subiendo 0,370%, en 2025 baja -8,903%.

La moneda estadounidense osciló entre $ 40,07 y $ 40,20 y cerró al menor valor, con una diferencia de apenas -0,02% con respecto a la cotización del día anterior.

Al público, en la pizarra del Banco República (BROU), el dólar al público bajó cinco centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró a $ 38,85 y $ 41,25 respectivamente.

A través de Bevsa, se realizaron 44 transacciones por US$ 23,00 millones.

Dólares. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en la jornada de ayer el dólar sube 0,19% y cierra en 5,4587 reales. En setiembre sube 0,60% y en lo que va de 2025, el dólar en Brasil baja -11,85%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,16% y cerró en 1.362,33 pesos argentinos. En el mes sube 2,91% y en lo que va de 2025, 32,01%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, por quinto día consecutivo se mantiene estable en 70 puntos básicos. Esta situación se da junto con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (Bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país no presenta variaciones y en el año retrocede 9 puntos básicos (11,4%).

El último cierre de la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,75%, igualando al valor objetivo fijado por el BCU.