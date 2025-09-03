La inflación baja en 12 meses a agosto a 4,2% y se ubica levemente por debajo de la meta del Banco Central

Redacción El País

En agosto el Índice de Precios del Consumo (IPC) quedó prácticamente estable con una mínima baja de 0,03%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) y en los últimos 12 meses la inflación en Uruguay marcó 4,2% (había sido 4,53% en 12 meses cerrados a julio), apenas por debajo de la meta del Banco Central (BCU) de 4,5%. Esto afianza la política monetaria bancocentralista que redujo la tasa de interés de referencia ("precio del dinero") a 8,75% el 19 de agosto pasado.

El 4,2% en 12 meses a agosto marca que la inflación por tercer mes consecutivo se ubicó muy cerca del objetivo de 4,5% que se puso el BCU. Además, teniendo en cuenta el rango de tolerancia que tiene esa meta (1,5 puntos porcentuales hacia abajo y hacia arriba), la suba de precios en Uruguay completó 27 meses en el mismo (entre 3% y 6%).

Banco Central (BCU). Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

A su vez, la inflación en 12 meses lleva ya cinco meses consecutivos a la baja (era 5,67% en 12 meses a marzo, 5,36% en 12 meses a abril, 5,05% en 12 meses a mayo, 4,59% en 12 meses a junio, 4,53% en 12 meses a julio y 4,2% en 12 meses a agosto).

En este caso, la reducción inflacionaria se dio porque salió de la medición 12 meses el guarismo de agosto de 2024 cuando había aumentado 0,29% y entró el de agosto de 2025 que bajó 0,03%.

El 4,2% de inflación en 12 meses a agosto, marca el menor nivel desde el 4,1% en 12 meses a mayo de 2024.

En tanto, en enero-agosto la suba de precios es de 2,75%, el menor guarismo desde 2001 para ese período (en enero-agosto de aquel año había sido de 2,61%).

El comportamiento de los precios en agosto

Según el INE, en agosto "las principales incidencias provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04 puntos porcentuales), Ropa y Calzado (-0,05 puntos), Transporte (-0,08), Recreación, deporte y cultura (+0,03) y Servicios de educación (+0,03)".

"Las incidencias se expresan en puntos porcentuales sobre la variación del índice general", recordó el instituto.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la baja de precios fue de 0,16% en agosto. Allí hubo caídas de precio en Hortalizas, tubérculos y legumbres (-3,9%, donde se destaca la reducción en el valor de Espinacas, frescas o refrigeradas de 15,04%), Tomates de 19,38% y Zapallitos y zucchini de 20,05%) y Carne fresca, refrigerada o congelada (-0,20%, donde resalta la baja de nalga de 1,94% y cortes de pollo con hueso de 5,19%). En tanto, el rubro Frutas y frutos secos aumentó sus precios 0,71% y el de Cereales y productos a base de cereales, lo incrementó 0,85%.

Carnicería. Foto: Estefanía Leal

En el rubro Ropa y calzado, hubo una caída de precios de 2,12% en agosto que se explicó principalmente por las bajas de precio en Prendas para hombres (-2,02%), Prendas para mujeres (-4,58%) y en Calzado para mujeres (-3,63%), asociadas al cambio de temporada.

En Transporte hubo una baja de precios de 0,72% en el mes, que se explicó por caída de precios en el Pasaje de avión (-14,06%) y el aumento de precios en Transporte interdepartamental y suburbano (+3,29%).

En tanto, en Recreación, Deporte y Cultura, los precios subieron 0,54% en agosto y allí se destacó el incremento del costo de los Paquetes turísticos al exterior (+2,25%).

Por último, en Servicios de educación el alza de precios en el mes fue de 0,71%. Aquí resaltaron los aumentos de precio en Enseñanza primaria (+0,77%) y en Enseñanza secundaria (+0,86%), según indicó el INE.