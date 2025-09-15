La economía uruguaya creció 0,4% en el segundo trimestre con el agro y la industria como motores

Redacción El País

La economía uruguaya creció 0,4% en el segundo trimestre respecto al anterior -en términos desestacionalizados-, según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado este lunes por el Banco Central (BCU). Así el Producto Interno Bruto (PIB) completó ocho trimestres consecutivos de expansión desestacionalizada. En la comparación interanual, es decir frente a abril-junio del año pasado, el PIB aumentó 2,1%. En el primer trimestre del año (respecto al mismo período del año anterior) la expansión había sido de 3,6%.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema dijo en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que "se desaceleró el crecimiento de la economía uruguaya durante el segundo trimestre de 2025, tal como había anticipado el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE): el PIB creció 0,4% versus el primer trimestre y 2,1% interanual".

Agregó que "los indicadores disponibles anticipan que el PIB de Uruguay podría caer levemente en el tercer trimestre versus el segundo y bajar otro escalón en crecimiento interanual a cerca de 1%".

El BCU analizó que "desde el enfoque de la producción, se destaca el desempeño positivo de las actividades de Agropecuario, Pesca y Minería e Industria manufacturera, parcialmente contrarrestado por la menor actividad de la Energía eléctrica, Gas y Agua".

Según el BCU, "el valor agregado de las actividades Agropecuario, Pesca y Minería del segundo trimestre de 2025 se expandió 10,6% respecto a igual trimestre del año anterior, observándose un crecimiento generalizado a la interna del sector. Se destacó el incremento de la actividad agrícola, por la mayor producción de cultivos de verano, principalmente soja y maíz, asociada a mayores rendimientos de la zafra 2024/2025 respecto a la zafra anterior. En lo que respecta al valor agregado silvícola, se verificó un crecimiento del mismo debido a la expansión de la producción de rolos para la industria de celulosa. Asimismo, tanto la ganadería como la lechería crecieron, al impulso del aumento de la faena de ganado vacuno y la mayor remisión de leche a plantas industriales".

"Las Industrias Manufactureras registraron en el segundo trimestre de 2025 un crecimiento interanual del valor agregado de 7,6%. Este aumento se explica principalmente por el desempeño de la actividad de refinación de petróleo, que registró un marcado incremento en su producción respecto al mismo trimestre de 2024, cuando la refinería de Ancap estuvo cerrada por mantenimiento durante parte del período. Por otro lado, se destaca el desempeño positivo de la fabricación de pulpa de celulosa en la comparación interanual, asociada a mayores paradas por mantenimiento de las plantas en el segundo trimestre de 2024 respecto a igual periodo de este año. También presentaron incidencias positivas la actividad frigorífica, impulsada por las exportaciones, y la fabricación de productos lácteos. Por el contrario, la industria de molinería de arroz mostró una caída interanual", agregó.

Refinería de Ancap. Foto: Estefanía Leal

En tanto, "la actividad de Energía eléctrica, Gas y Agua registró una contracción de 7,9% frente a igual trimestre de 2024. Esta caída se explica por una menor generación de energía hidráulica. Asimismo, se observó una reducción de las exportaciones y un aumento de las importaciones en relación al segundo trimestre del año anterior", según el informe.

El BCU apuntó que la "Construcción presentó una caída interanual de 0,2%. Se registró una menor inversión en otras construcciones que no logró ser compensada por el mayor dinamismo en la construcción de edificios. La reducción en otras construcciones se asoció a la disminución en la construcción de obras de vialidad y obras portuarias, mientras que se registró un aumento en obras de tendidos eléctricos".

"El valor agregado de las actividades de Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas creció 0,3% en la comparación interanual. La actividad comercial se mantuvo en niveles similares al año anterior. Se verificó un crecimiento de los márgenes mayoristas, vinculados particularmente a la comercialización de soja, y de los servicios comerciales asociados a bienes de consumo importados, principalmente carne, productos farmacéuticos y textiles. En cambio, se registró una reducción de los servicios de comercio mayorista de combustibles. En tanto, los servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas presentaron un desempeño positivo, explicado por un crecimiento tanto de la demanda externa como interna", añadió.

Respecto al sector de Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones se dio "una contracción del valor agregado de 0,3% respecto al segundo trimestre del año anterior. En el caso de las actividades de transporte, se verificó un descenso en la producción de los servicios de apoyo al transporte y almacenamiento, que no logró ser contrarrestado por el incremento del transporte de pasajeros y de carga. Por su parte, los servicios de información y comunicación crecieron respecto a igual período del año anterior debido principalmente al desempeño de los servicios de tecnologías de información, impulsados por la demanda externa", indicó el informe.

Por último, "los Servicios financieros se expandieron 4,8% en la comparación interanual" y "el valor agregado de las Actividades profesionales y Arrendamiento registró un aumento de 1,5% respecto al segundo trimestre del año anterior. Este crecimiento se debe a un desempeño positivo tanto en las actividades administrativas y de apoyo, como en las actividades profesionales".