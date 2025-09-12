La reestructura del Banco Central para que el directorio esté en lo clave y no en "reparar ascensores"

El Banco Central (BCU) está en pleno proceso de revisión de toda su estructura organizativa para emprender una serie de reformas internas, con asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para alcanzar un mejor funcionamiento y gobernanza corporativa. “En el BCU evaluamos el gobierno corporativo como un elemento importante”, afirmó ayer el presidente de la autoridad monetaria, Guillermo Tolosa, invitado como ponente en el Primer Foro CUGO (Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza en las Organizaciones), que tuvo lugar en la sede de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Montevideo.

Tolosa afirmó que el BCU contrató una consultoría del BID para que lo ayude en el proceso de cambios y, básicamente, para redefinir el rol del directorio que se espera quede alineado a las mejores prácticas y se concentre en temas estratégicos, desligándose del rol ejecutor.

“Es clave aclarar los roles, porque el directorio define el qué, la gerencia general el cómo y el resto de las gerencias lo implementan”, afirmó Tolosa al explicar a lo que se quiere llegar con la reestructura interna y que incluye “crear una gerencia general”, que actualmente no existe.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, junto a Roberto De Luca (CUGO). Foto gentileza de CUGO.

“Esto conllevará a disminuir el número de los reportes directos sobre el directorio del BCU, que es una cantidad importante en el comparativo internacional; son líneas directas que al final contribuyen a distraer lo que debe ser esencial”, fundamentó.

También recordó que el proyecto de ley de Presupuesto contempla la creación de un nuevo cargo de economista jefe, que será una figura que aporte “liderazgo técnico en la política monetaria”, anunció.

Tolosa adelantó que “estamos trabajando en mejorar mecanismos de priorización y asignación de recursos focalizados en pocos proyectos, pero efectivos y transversales”, aunque no dio detalles, si bien es sabido que una de las prioridades será la actualización de los sistemas de pagos en el país.

Asimismo, adelantó que el BCU revisará los comités y tratará de poner más foco en los riesgos emergentes para los bancos centrales, como ser el gran crecimiento de la ciberseguridad y ciberdelitos, fenómenos ante los que se posiciona el BCU por excelencia.

Cambios para alinearse con la OCDE

El presidente del BCU habló sobre la hoja de ruta de Uruguay de alinearse más a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una entidad que hace foco en temas de gobernanza, que deberán ser más compartidos por este país.

Mencionó a Colombia, que tenía el mismo problema que Uruguay de tener empresas públicas con gobernanza débil, por lo que, para su adhesión a la OCDE, realizó un proceso de reformas a ese nivel. “Gracias a eso pudieron entrar a la OCDE”, afirmó Tolosa, destacando el aspecto positivo de querer entrar a la OCDE como catalizador de reformas postergadas en los países.

También Costa Rica hizo foco en el tema de la gobernanza en su banco central, con la meta de adherirse a la OCDE. En ese caso, la OCDE observó que era conveniente que el presidente del banco central no fuera nombrado casi a la misma vez que el presidente de la República, lo que genera la percepción de dependencia política, aunque no siempre sea así.

“Lo mismo sucede en Uruguay”, apuntó Tolosa, considerando que también se debería separar al BCU de los ciclos políticos, lo que le daría robustez al sistema.

En Uruguay, al igual que en Costa Rica, no existen causales para el despido del presidente del BCU. “Sí existen en Estados Unidos. Ahí vemos a (Donald) Trump tratando de echar a miembros del directorio de la Reserva Federal, sin éxito, por la protección legal que se les ofrece a esos oficiales”, notó Tolosa.

“En Uruguay es muy difícil que algo así pase (despidos sin causales al presidente del BCU), pero sería bueno cementar en la ley ésto, lo que ayudaría a la maduración institucional”, agregó.

Otras consideraciones de Tolosa

El presidente del BCU hizo referencia a las empresas públicas y privadas del mercado local, destacando la importancia de reforzar el gobierno corporativo, lo que permite evitar el exceso de poder y tomas de riesgos excesivas, entre otros frenos de debilidades, pero también para acceder a financiamientos y así poder crecer como compañías.

“Es difícil acceder a financiamientos para crecer a gran escala si la empresa no tiene un buen gobierno corporativo”, afirmó Tolosa.

“Si Conexión Ganadera hubiera tenido una buena gobernanza corporativa, es difícil pensar que hubiera pasado lo que pasó”, dijo en otro momento en relación a la estafa más grande en la historia del país.

Sobre las empresas en Uruguay, Tolosa consideró que, como parte de los procesos de las reformas, se debería en primer lugar apuntar más a la profesionalización de los directores, dado que “falta mucho para llegar a los estándares internacionales”, dijo. Para ello, se puede recurrir a especialistas de recursos humanos que se encarguen de las selecciones de personal, entre otras medidas.

Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y Roberto De Luca, directivo de CUGO, en el Foro CUGO 2025. Foto: gentileza de CUGO.

“Entender del negocio no es lo único que importa, muchas veces los tecnócratas se quedan en los controles y tecnicismos y no piensan en el impacto de sus empresas o productos en las comunidades, ni en el bienestar general. Por eso a veces viene bien alguien de la política”, señaló.

Como segundo punto, mencionó que se debería revisar las remuneraciones de los directores de la administración pública en este país, dado que sus sueldos suelen estar por debajo de las empresas que supervisan. Como ejemplo, citó su caso, diciendo que hay unas 140 personas en el BCU que perciben un sueldo mayor que el suyo (siendo él presidente).

“¿Cómo es posible que pase eso?, pregunté, pero nadie me supo responder”, dijo Tolosa, despertando cierto asombro en el público presente. “Hay que robustecer más esto, porque esa discusión no está”, reclamó.

Como tercer y último punto, Tolosa afirmó que son muchos los temas que suelen llegar a los directorios de las empresas públicas que no tienen nada que ver con planificación estratégica. Como ejemplo de esto también se citó a sí mismo, y dijo que en el BCU le entregan las facturas para reparar los ascensores, para que firme.

“Pasa en el Banco Central y en muchas empresas”, comentó ante las risas del público.

Viabilizar acuerdos

Julio César Porteiro —consultor en proyectos de inversión y fortalecimiento institucional para organismos internacionales, tales como el BID, la OEA y el PNUD y expresidente del Banco República—, ofreció un recorrido histórico sobre los avances en materia de gobernanza en las empresas públicas, recordando que sus ingresos anuales representan entre el 10% y 10,5% del Producto Interno Bruto de Uruguay. “A pesar de ello, suelen mostrar pérdidas en su consolidados”, notó.

A su entender, las empresas públicas deben perseguir un retorno adecuado sobre el capital invertido —“al menos del 5%”, dijo—, desacoplando las tarifas del desempeño fiscal del Estado.

“Deben operar en un marco de autonomía del poder político”, agregó, mostrando alineación con planteamientos que previamente había realizado el presidente del BCU.

“Los directores deben seleccionar personal en base a competencias profesionales y en instancias desfasadas del ciclo político. Corresponde que reciban una remuneración acorde a sus capacidades y responsabilidades”, reafirmó, también en línea con Tolosa.

En tal sentido, Porteiro propuso viabilizar acuerdos entre los distintos actores sociales para reforzar la gobernanza en las empresas, incluyendo el diseño y aplicación de programas directivos de formación y capacitación en la materia.

Finalmente, Ana María Elorrieta, presidenta de CUGO, compartió que las acciones de la organización serán presentar en audiencia pública un “Código de Gobernanza para Uruguay” este año, y sus anexos (según cada tipo de empresa) en 2026.

Por su parte, Jorge Ottavianelli, director de CUGO, informó que presentarán un proyecto de ley para que se establezcan las condiciones que deben cumplir los directores de las compañías, teniendo en cuenta sus condiciones personales, funcionales y técnicas. “Esto ayudará a una mejor gobernanza en las redes empresariales del país”.