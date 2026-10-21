¿Qué tan felices son los uruguayos en sus trabajos y cuáles son los desafíos? Lo que mostró un reciente índice

En Uruguay, siete de cada 10 trabajadores se declaran felices o muy felices con su trabajo, aunque el 46% de los trabajadores dice tener niveles de estrés moderados o altos, según el Índice de Felicidad Laboral (IFL), un estudio realizado por la consultora SSOL, CPA Ferrere y el Centro de Estudios de la Felicidad del IEEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.

La investigación, presentada esta mañana, recogió la opinión de 3.455 trabajadores de los sectores público y privado, de diferentes actividades y de los 19 departamentos del país. El indicador de felicidad laboral mide aspectos como el equilibrio entre la vida personal y laboral, la remuneración, el reconocimiento, el liderazgo, el bienestar emocional, las oportunidades de desarrollo, los vínculos con los compañeros y el propósito del trabajo.

Entre las principales conclusiones, el índice detectó que el 69% de los encuestados se considera feliz o muy feliz con su trabajo, tres puntos porcentuales menos que en 2025. Sin embargo, al considerar el conjunto de indicadores que integran el índice, el 47% queda en el nivel bajo de felicidad laboral, el 38% en el moderado y el 15% en el alto.

“Uno de los principales hallazgos es la diferencia entre la felicidad declarada y el bienestar laboral medio”, indicó CPA Ferrere sobre esa brecha y destacó la importancia de analizar las distintas dimensiones que hacen a la experiencia laboral, más allá de la percepción general de felicidad.

Al ser consultados sobre los aspectos más importantes para la satisfacción personal, en promedio, las tres dimensiones más valoradas fueron: compañerismo, propósito; y horario y flexibilidad.

Entre los indicadores que requieren atención, según el informe, el estrés aparece en primer lugar. El 24% de los trabajadores declara niveles altos, tres puntos porcentuales más que en la edición anterior, mientras que otro 22% manifiesta niveles moderados. En el otro extremo, el 20% dice tener un nivel de estrés muy bajo y el 34%, bajo.

CPA Ferrere

Los datos también reflejan señales de disconformidad con las oportunidades de desarrollo profesional. Sobre ese punto, el 50% de los encuestados está poco o nada conforme con las posibilidades de crecimiento y progreso que le ofrece su trabajo. En cuanto a la formación y el desarrollo profesional, el 56% manifiesta estar satisfecho, mientras que el 44% no lo está.

El reconocimiento es otro aspecto con resultados menos favorables con el 61% de los trabajadores que se siente valorado o muy valorado por el trabajo que realiza, mientras que el 23% considera que recibe poco reconocimiento o pocos elogios por hacer bien su tarea.

“El reconocimiento tiene uno de los promedios más bajos del estudio”, indicó el informe, y agregó que es una “oportunidad concreta” para que las empresas mejoren en 2027 ya que poco más de la mitad de los trabajadores del país siente que recibe reconocimiento o elogios.

La percepción sobre los salarios también empeoró frente al año anterior. Al ser consultados sobre en qué medida los trabajadores sienten que su labor está bien remunerada, el 62% considera que está bien, lo que significó una caída de tres puntos porcentuales frente al registro de 2025.

El 8% considera que su trabajo está “muy mal” remunerado, el 30% “mal”, el 54% afirma que su labor está “bien remunerada” y el 8% considera que está “muy bien”.

Entre los indicadores mejor evaluados, el 78% de los trabajadores afirma que puede mantener un equilibrio saludable entre su vida laboral y personal. Además, el 73% dice contar con flexibilidad para organizar sus horarios cuando lo necesita.

El trato de los superiores también tuvo una evaluación favorable, con el 74% que considera que su jefe lo trata con respeto y consideración. A su vez, el 75% percibe estabilidad laboral, tres puntos porcentuales más que en 2025.

CPA Ferrere.

En relación con el sentido del trabajo, el 74% considera que la misión o el propósito de la organización para la que trabaja hace que su tarea sea importante. El indicador aumentó dos puntos porcentuales respecto al año pasado.

Además, el 58% dijo que tiene al menos un amigo en el trabajo, "lo que impulsa cohesión, motivación y pertenencia", señaló el informe. De forma contraria, el hecho de que cuatro de cada 10 no identifique vínculos de amistad en el trabajo "puede asociarse a desconexión y riesgo de desvinculación" de la empresa, agregó el reporte.

Al ser consultados sobre el ambiente de trabajo, el 66% considera que trabaja en un ambiente confortable, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025. La pregunta incluye condiciones como la temperatura, los ruidos, la calidad del aire y los puestos de trabajo. El 34% dijo estar "muy satisfecho", el 32% "satisfecho", el 17% respondió "neutro".

Por otro lado, para el 56% de los consultados el teletrabajo es “muy importante”, para el 23% es “importante”, mientras que para el 13% es “neutro” y para el 8% es “poco importante”.

Teletrabajo Foto: Canva

El teletrabajo "es muy valorado”, indicó el informe, ya que “ocho de 10 que teletrabajan lo valoran positivamente y su índice de felicidad laboral es 6% más alto” que el del resto.

En relación al descanso, el informe constató que 68% de los trabajadores consultados afirma contar con descansos adecuados y respetados, cuatro puntos porcentuales más que el registro del año anterior.

¿Cuál es la situación por género y a nivel país?

“La brecha de género persiste: la mitad de las mujeres tiene IFL bajo”, indicó el informe que constató que entre las mujeres, el 49% registra un nivel bajo de felicidad laboral, frente al 42% de los hombres.

La brecha también aparece por edad puesto que la mitad de los trabajadores de entre 18 y 29 años presenta un IFL bajo, frente al 48% de quienes tienen entre 30 y 44 años y al 44% de los que tienen entre 45 y 59 años.

El informe también midió la ubicación geográfica y constató que en el interior del país, el 53% de los trabajadores presenta un nivel bajo de felicidad laboral, frente al 33% de Montevideo y la zona metropolitana. En esta última área, el 16% alcanza un nivel alto y el 51%, uno moderado. En el interior, esas proporciones son de 13% y 34%, respectivamente.

Por situación laboral, los empleados públicos concentran la mayor proporción de trabajadores con un índice bajo, con el 51%. En cambio, entre los trabajadores independientes, el 29% alcanza un nivel alto.