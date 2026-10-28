Paseyro: "La política de vivienda no puede pensarse solo exclusivamente en la construcción de casas"

Uruguay recibe esta semana a autoridades y especialistas de distintos países de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias y analizar los principales desafíos que enfrenta la región en materia de vivienda, planificación territorial y desarrollo urbano.

El encuentro, denominado Diálogo Regional, es organizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el marco de las actividades de Octubre Urbano.

Las jornadas comenzaron ayer y serán hasta el viernes 30 de octubre en Montevideo, en el contexto de la presidencia pro tempore que ejerce Uruguay durante 2026 en Minurvi, el foro que reúne a ministros y máximas autoridades de vivienda y desarrollo urbano de América Latina y el Caribe.

Durante la apertura, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre los países, teniendo en cuenta que la región comparte desafíos vinculados a las desigualdades en el acceso al suelo, los déficits de infraestructura y las dificultades para acceder a servicios básicos.

En ese sentido, la jerarca sostuvo que las políticas habitacionales deben contemplar las diferentes dificultades que enfrentan las personas para acceder a una vivienda adecuada y no limitarse únicamente a la construcción de nuevas unidades.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro. Foto: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“La política de vivienda no puede pensarse solo exclusivamente en la construcción de vivienda”, afirmó Paseyro, quien planteó que los gobiernos deben desarrollar instrumentos capaces de responder a las distintas barreras de acceso que enfrenta la población.

Asimismo, señaló que la vivienda está directamente vinculada con otros derechos fundamentales, como la salud, la educación y la alimentación. Por ese motivo, consideró que las soluciones habitacionales también deben contemplar su ubicación y las condiciones del entorno.

Otro de los aspectos abordados por la ministra fue la necesidad de incorporar la perspectiva de las comunidades en el diseño de las políticas públicas. Según explicó, los datos y la evidencia técnica deben complementarse con el conocimiento de quienes habitan los territorios.

“Es tan importante la información técnica que tengamos, los datos que elaboremos, toda la evidencia que trabajemos para diseñar la política pública, como también la opinión de quienes viven en esos territorios”, sostuvo.

Por su parte, la directora de Ordenamiento Territorial del MVOT, Paola Florio, explicó que las actividades forman parte de un proceso de cooperación regional que busca identificar desafíos compartidos y promover el intercambio de experiencias entre los países.

Autoridades en el encuentro Diálogo Regional. Foto: MVOT.

“América Latina tiene problemas comunes, estrategias de abordajes comunes, pero, por sobre todas las cosas, tenemos que trabajar desde una mirada conjunta, con mirada de región”, afirmó.

La jerarca adelantó que las jornadas previstas para el jueves y viernes estarán enfocadas en la economía circular urbana y el trabajo conjunto con los gobiernos departamentales. Además, destacó la importancia de analizar experiencias y buenas prácticas que permitan mejorar las políticas públicas de ordenamiento territorial.

En tanto, el jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Cepal, Diego Aulestia, valoró la instancia como una oportunidad para avanzar hacia ciudades más sostenibles y compartir conocimientos entre los países participantes.

“Es fundamental seguir adelante en estos intercambios, en los cuales va a ser evidente que siempre aprendemos de nuestras experiencias”, expresó.

Aulestia identificó entre los desafíos comunes de América Latina y el Caribe los cambios demográficos, las dificultades de acceso a la vivienda y las transformaciones que atraviesan las áreas centrales de las ciudades. En ese contexto, destacó la importancia de coordinar políticas públicas y analizar diferentes alternativas de organización territorial.

Por último, la ejecutiva senior de la oficina de CAF en Uruguay, Cecilia Llambí, señaló que estos espacios permiten fortalecer las capacidades de los equipos técnicos y facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a la vivienda y el hábitat.

Cecilia Llambí. Foto: MVOT.

“Tenemos toda una estrategia que procura abordar la vivienda desde el punto de vista integral, mirando las oportunidades que ofrece el entorno también para el desarrollo humano”, indicó, en referencia a la estrategia de vivienda y hábitat del organismo con horizonte en 2031.

Llambí también mencionó el trabajo conjunto que CAF desarrolla con Uruguay a través del programa Más Barrio y destacó la importancia de sostener la cooperación regional para impulsar políticas públicas que contemplen tanto el acceso a la vivienda como las condiciones de los entornos urbanos.