Presentaron programa de mejora de vivienda en Cerro Norte para familias vulnerables

En el marco del programa Más Barrio, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó ante instituciones que trabajan en Cerro Norte la ampliación de Crece desde el Pie, una herramienta destinada a mejorar las condiciones habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica, con prioridad para los casos que involucren a menores de edad.

El programa, que originalmente está dirigido a embarazadas y hogares con niños de hasta tres años, extenderá su alcance a familias con menores mayores de esa edad y adolescentes, según explicó el director de Dinisu, Pablo Cresci.

La iniciativa permite realizar intervenciones para mejorar las condiciones de las viviendas, como renovar baños y cocinas, reparar problemas de humedad y filtraciones de agua, adecuar las instalaciones eléctricas y mejorar la evacuación de aguas servidas, entre otras obras.

El acceso se gestionará a través del MVOT y de las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en el barrio. De esta manera, las familias no deberán inscribirse directamente, sino que cada caso será derivado por los organismos que conocen su situación y pueden contribuir a un abordaje social y multidisciplinario. Según Cresci, la intención es coordinar las acciones con estos organismos para identificar las necesidades de los hogares. Las intervenciones estarán a cargo del Plan Juntos, que evaluará cada situación y definirá las obras necesarias.

Sobre el cronograma de trabajo, Cresci explicó que se desarrollará una etapa de postulaciones y coordinación con las instituciones del territorio hasta fin de año, con el objetivo de comenzar las obras durante los primeros meses de 2027.

“Vamos a trabajar en un esquema de postulaciones de acá hasta finales de año, y la idea es al principio del año que viene ya poder estar comenzando diferentes obras en lo que es el componente vivienda de este programa”, indicó.

En paralelo, el MVOT y la Intendencia de Montevideo llevarán por primera vez a Cerro Norte el llamado Mejorá tu Vivienda, que permitirá a las familias acceder a préstamos con orientación técnica para realizar obras de refacción y mantenimiento.

Esta será la primera de cinco ediciones previstas para la zona. Se realizará una convocatoria por año para acompañar a los hogares en la mejora de sus viviendas y atender problemas de deterioro asociados a la antigüedad de las construcciones o a las dificultades económicas para realizar las reparaciones.

Los préstamos permitirán financiar obras como refacciones de baños y cocinas, reparación de pisos, pintura y revoques, tratamiento de humedades, recuperación de fachadas, conexión al saneamiento y mejoras de veredas y áreas comunes.