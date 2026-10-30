Mercosur-UE: el gobierno advirtió que la estabilidad de Uruguay "no alcanza" para aprovechar el acuerdo

La estabilidad política y económica de Uruguay no es suficiente para aprovechar las oportunidades del

acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), según advirtió la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien señaló que el país debe trabajar junto al sector privado para identificar sus necesidades y desarrollar su oferta de servicios logísticos.

"El riesgo es pensar que el acuerdo ya está pronto", sostuvo durante el primer foro de discusión sobre los desafíos y oportunidades del acuerdo, organizado por el Instituto Nacional de Logística (Inalog).

El director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, coincidió en que las preferencias arancelarias no garantizan por sí solas nuevas oportunidades comerciales. "Una preferencia es una ventaja que un país tiene y que transforma en oportunidad si la logística y la facilitación del comercio funcionan”, sostuvo.

En ese sentido, Labraga señaló la necesidad de generar una articulación entre el sector público y el privado, con el objetivo de construir una agenda de trabajo que "tiene que moverse rápido". También destacó la importancia de identificar productos específicos en los que Uruguay pueda agregar valor y distribuir a toda la región. “El acuerdo implica salir de la zona de confort”, sostuvo Labraga.

Csukasi, por su parte, cuestionó que el país se conforme con sus fortalezas institucionales. "Si hay algo que tenemos en este país es plenitud de diagnósticos", señaló y agregó que el sector privado realizó varios reclamos en algunos aspectos que no se lograron canalizar. La jerarca recordó la polémica por las licencias para importar carne a la UE desde el Mercosur y señaló que, sin conocer las condiciones de acceso al mercado, es difícil para los exportadores uruguayos identificar clientes.

La subsecretaria insistió en la necesidad de conocer los intereses del sector privado y advirtió que "con la estabilidad política, económica y ausencia de corrupción (de Uruguay) no alcanza". Además, planteó la importancia de poner el foco en la oferta de servicios logísticos desde Uruguay y desarrollar el concepto de hub.

Entre los instrumentos para avanzar en esa agenda, Labraga destacó el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que espera ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de fin de año. Según explicó, para su elaboración se tomó en cuenta la normativa de la UE en materia de comercio exterior, aunque todavía quedan aspectos por trabajar en la promoción de productos uruguayos en el exterior.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, señaló a El País que Uruguay tiene un posicionamiento importante en la región por su infraestructura vial y destacó el crecimiento de las inversiones en el puerto de Nueva Palmira que pasará de tener capacidad para el amarre de 48 a 80 barcazas.

Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. Foto: Estefanía Leal

Etcheverry también resaltó el trabajo en relación a la ventanilla única marítima, una plataforma digital centralizada para agilizar los trámites asociados al arribo, permanencia y salida de buques en el territorio nacional, cuya creación está prevista en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. “Ahí hay parte del costo que se juega en la eficiencia de la logística”, dijo.

Consultada a propósito de la inversión de Neltume Ports –accionista mayoritario de la terminal de Montecon–, Etcheverry sostuvo que se trata de una iniciativa privada “que el gobierno analizará con rigurosidad para ver si conviene”. “El gobierno tiene la obligación de garantizar el interés general del país, no tomar decisiones que comprometan ni a otras administraciones, ni al país”, dijo.

Por su parte, el presidente del Inalog, Jerónimo Reyes, sostuvo que, pese a las restricciones presupuestales, el instituto sale a trabajar con las empresas y a buscar financiamiento.

Logística en Europa

Del encuentro también participó el presidente del foro MAD Cargo de España, Jesús Cuéllar Aguilar, quien resaltó que el foro firmó un memorando de colaboración con el Inalog. “El sistema logístico uruguayo es envidiable”, señaló sobre su estadía en el país y también resaltó el alineamiento del sector público y privado.

Panel foro Uruguay Logístico. Foto: Estefanía Leal.

Cuéllar Aguilar también destacó la infraestructura del país y la relevancia de las exportaciones uruguayas de servicios empresariales y de tecnologías de la información.

Por otra parte, propuso la creación de un corredor logístico integral entre Uruguay y España que incluya tecnología, gestión de talento y transporte. “La idea es que juntos intentemos captar parte del crecimiento que se espera (del acuerdo)”, dijo.

El ejecutivo resaltó el volumen de negocios que se maneja en Europa y señaló que entre 2014 y 2024 se registró un aumento del 50% de las exportaciones desde Europa al Mercosur. “Una de las cosas más importantes del acuerdo es intentar que esto no se rompa”, aseguró y señaló que la UE exporta servicios al Mercosur por 29.000 millones de Euros que se concentran en el sector transporte y logística.

Por otra parte, Cuéllar Aguilar resaltó la necesidad de que Uruguay aproveche las oportunidades vinculadas a las reglas de origen, las certificaciones y la sostenibilidad en el marco del acuerdo. Agregó que autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) señalaron que todavía se están introduciendo las reglas del acuerdo de forma “educacional”, ya que se registran algunas trabas con las reglas de origen.