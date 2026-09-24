Latinoamérica supera el millón de vehículos eléctricos y Uruguay lidera en relación a su población

América Latina y el Caribe alcanzó un hito en su transición energética al superar, por primera vez, el millón de vehículos livianos electrificados, más de la mitad de ellos en Brasil, con más de 580.000 automóviles eléctricos, según anunció la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde). En términos de penetración relativa por población, Uruguay y Costa Rica lideran la vanguardia regional.

Con un registro de 1.016.034 unidades de vehículos 100% eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) a junio de 2026 —impulsado por la incorporación de 285.785 unidades solo en el primer semestre—, la región evidencia una aceleración exponencial frente a las 17.541 unidades contabilizadas en 2020.

Los datos revelan un punto de inflexión comercial: el 10% de los vehículos livianos que se venden en la región en lo que va de 2026 corresponde a tecnologías BEV o PHEV.

Brasil encabeza el volumen de ventas semestrales con 91.483 unidades y concentra el mayor parque de la región, con más de 580.000 automóviles.

Los crecimientos interanuales más agresivos se registran en Argentina (+873%), Ecuador (+261%), Colombia (+236%), Brasil (+193%) y Uruguay (+151%).

La Olacde resaltó que, "en paralelo, el transporte público eléctrico escala con firmeza", pues la flota en Latinoamérica y el Caribe alcanzó los 10.685 autobuses eléctricos, al sumar 967 unidades adicionales en apenas tres trimestres, con un incremento cercano al 10% en tres meses.

El liderazgo de este segmento se concentra en Chile, con 5.059 unidades, seguido por Brasil (2.317), Colombia (1.658) y México (1.095).

La infraestructura de recarga acompaña este dinamismo ya que Brasil escaló a 25.429 estaciones públicas y México duplicó con creces su red en un trimestre, al pasar de 2.046 a 4.802 puntos de carga.

Electrolinera. Bitafal combinó baterías con generación solar para crear un espacio de carga de vehículos eléctricos independiente. Foto: Gentileza Bitafal

De acuerdo con las proyecciones de la Olacde, el ahorro anual estimado por unidad operativa asciende a US$ 26.210 por cada bus eléctrico y US$ 2.240 por cada automóvil 100% eléctrico.

Al extrapolarlo a la flota actual en circulación, el beneficio neto para las economías de la región se traduce en un ahorro energético de US$ 1.519 millones anuales, equivalente a cerca de US$ 4 millones diarios.

"Este flujo alivia drásticamente la balanza comercial de los países al reducir la exposición estructural a las fluctuaciones internacionales de los precios de la gasolina y el diésel", precisó la Olacde, en un momento de altos precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

Olacde.

No obstante, la organización advirtió que la consolidación del ecosistema exigirá una expansión acelerada de la infraestructura de recarga, una planificación robusta de las redes de distribución eléctrica y la estructuración de condiciones financieras competitivas.

Estos desafíos constituirán el núcleo del debate de la I Cumbre Regional de Movilidad Sostenible, que la Olacde promueve en su sede de Quito el próximo 26 de noviembre de 2026, que pretende consolidarse como el foro estratégico para blindar la cooperación regional y acelerar la transformación del transporte.

EFE