La apuesta de las estaciones de servicio ante el desafío de los autos eléctricos: "Venderemos lo que sea necesario"

El avance de la electromovilidad, la expansión de los vehículos eléctricos y los cambios en los hábitos de consumo están obligando a las estaciones de servicio a repensar su negocio. Para las principales distribuidoras de combustibles del país, el desafío ya no pasa únicamente por vender naftas y gasoil, sino por transformarse en centros de servicios y abastecimiento de distintos tipos de energía en base a lo que el público y el mercado demanda cada vez más.

En esta línea, representantes de los tres sellos que operan en Uruguay, DISA, Ducsa (Ancap) y Axion coincidieron en que la transición energética es una realidad inevitable en Uruguay, aunque advirtieron que el proceso debe acompasarse con el desarrollo de infraestructura, la adaptación de las estaciones y la preservación de miles de puestos de trabajo vinculados al sector.

La gerente general de Grupo DISA en Uruguay, Laura Pérez, señaló que la compañía cuenta actualmente con 93 estaciones de servicio y prevé cerrar el año con 100, tras la apertura de siete nuevos puntos.

Según indicó, más de 2.000 personas trabajan en la red de estaciones vinculadas a la empresa. Al analizar el futuro del negocio, Pérez sostuvo que el concepto central es la adaptación. En su visión, las estaciones deberán pasar de una lógica centrada en el combustible a otra enfocada en los servicios que demanden los clientes.

“La red de estaciones de servicio es una infraestructura estratégica. Estamos vendiendo combustible y tiendas; venderemos energía eléctrica y venderemos lo que sea necesario”, afirmó.

Sin embargo, la ejecutiva manifestó preocupación por la velocidad que está mostrando el crecimiento de la electromovilidad en Uruguay. Recordó que en el año pasado se marcó un punto de inflexión para el mercado automotor local, al registrarse una caída en las ventas de vehículos de combustión (y un salto en la comercialización de eléctricos) y aseguró que la tendencia continúa profundizándose este año.

Laura Pérez. Foto: Leonardo Mainé.

A su entender, los incentivos fiscales fueron fundamentales para impulsar el mercado de vehículos eléctricos, pero planteó que el debate ahora pasa por determinar hasta cuándo deben mantenerse. “Hace cinco o seis años hablar de autos eléctricos generaba más dudas que certezas. Hoy ya están instalados y son una realidad”, señaló.

Pérez consideró que el menor costo operativo de los vehículos eléctricos constituye por sí mismo un incentivo importante para los consumidores. “El viaje que haga una persona va a ser siempre más barato con un eléctrico que con un vehículo a combustible. Ese es el incentivo real”, sostuvo.

Otro de los desafíos que identificó es el desarrollo de la infraestructura de carga. Según explicó, la expansión de los cargadores no ha acompañado el crecimiento del parque automotor eléctrico del Uruguay, incluso pese al interés de las estaciones de servicio por participar en ese proceso.

En ese sentido, señaló que existen dificultades vinculadas a la disponibilidad de potencia y a la instalación de cargadores rápidos, especialmente en zonas donde la penetración de vehículos eléctricos es mayor.

Por su parte, Alejandro Arduino, gerente de Soporte Comercial de Ducsa, destacó la importancia de la red de estaciones Ancap, que involucra “a más de 4.000 familias en todo el país” y cuenta con 286 estaciones distribuidas en el territorio nacional.

A su juicio, el sistema uruguayo de distribución de combustibles ha demostrado fortalezas gracias a atributos como la disponibilidad de producto, la calidad y la presencia en todos los departamentos.

Respecto a la transición energética, Arduino consideró que Uruguay cuenta con condiciones favorables para avanzar en la electrificación del transporte debido a su tamaño, la cobertura territorial existente y una matriz eléctrica mayoritariamente renovable.

Alejandro Arduino. Foto: Leonardo Mainé.

En ese escenario, sostuvo que las estaciones de servicio pueden convertirse en una pieza clave para desplegar infraestructura de carga a nivel nacional. “Si la necesidad pasa por tener una red de cargadores a lo largo y ancho del país, somos nosotros quienes podemos brindar esa posibilidad”, afirmó.

No obstante, advirtió que el sector debe prepararse para un escenario en el que los ingresos dependan cada vez menos de la venta de combustibles líquidos y más de otros servicios y energéticos.

En tanto, desde Axion, su CEO, Patricio Jiménez, explicó que la red de la compañía está integrada por 102 estaciones de servicio distribuidas en la mayoría de los departamentos del país y genera más de 1.500 puestos de trabajo.

El ejecutivo remarcó que la discusión sobre la transición energética debe contemplar también el impacto que los cambios tendrán sobre el empleo y la actividad económica vinculada a las estaciones.

“Hay más de 8.000 familias empleadas en el ámbito de las estaciones de servicio”, afirmó al referirse al conjunto del sector.

Jiménez sostuvo que la electrificación del transporte es una tendencia global, pero consideró que Uruguay debe avanzar mediante un proceso gradual y coordinado entre el sector público y privado.

Patricio Jiménez. Foto: Leonardo Mainé.

Al igual que Pérez, consideró que los vehículos eléctricos ya cuentan con una ventaja económica relevante frente a los combustibles tradicionales y planteó que la discusión sobre los incentivos debe revisarse.

“Entendemos que no se necesita un subsidio a la par del incentivo que ya tiene para el consumidor final”, afirmó.

Jiménez también visualizó un cambio profundo en el rol que tendrán las estaciones durante los próximos años. En su visión, estos puntos pasarán a abastecer distintas formas de energía y no únicamente combustibles fósiles.

“Probablemente vamos a terminar siendo puntos de energía: energía fósil, energía eléctrica, hidrógeno y lo que esté disponible”, sostuvo el ejecutivo de Axion durante un evento del sector organizado por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu).