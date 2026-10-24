Gobierno: del "se nos va la vida en tener más mercados" a "es triste que nos impongan agendas de afuera"

El canciller Mario Lubetkin afirmó que Uruguay está recibiendo miradas de todo el mundo en este momento por su estabilidad en un mundo convulsionado y que la agenda gubernamental está completa con un “plan de visitas enorme”, dijo, en gran parte por la llegada de jefes de Estado hasta el 20 de diciembre, y también de una “cantidad de empresarios europeos” que quieren identificar negocios y participar en un evento del Mercosur en Punta del Este el 2 de diciembre.

Estas declaraciones fueron en rueda de prensa en el marco del “13° encuentro de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur” (CEMM), que se llevó a cabo ayer en el Edificio Mercosur, donde participaron autoridades, diplomáticos y representantes de empresas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que expusieron muestras de sus productos a comercializar.

“La presidencia pro tempore del Mercosur la tenemos nosotros, por eso planteamos en la última reunión de ministros de Relaciones Exteriores que hay que adecuar, modernizar y hacer crecer el bloque para estar a la altura de lo que está pasando en materia comercial en el mundo”, afirmó Lubetkin.

Consultado por El País sobre el impacto de las elecciones en Brasil, Lubetkin consideró que, tanto si gana el actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva como si gana el opositor Flávio Bolsonaro, las relaciones con Uruguay no van a cambiar en su esencia por la institucionalidad que prevalece, y proyectó que tampoco cambiará el Mercosur por esa razón. “Mercosur no fue parte del debate de estas elecciones”, observó.

Mujeres quieren ir "a más"

Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, destacó que ahora “el Mercosur parece optar por otros caminos en cuanto a la internacionalización, con los acuerdos Mercosur-UE y el avance de Mercosur-EFTA”.

Csukasi opinó que “es triste que nos impongan agendas de afuera, pero somos suficientemente inteligentes para aprovechar los acuerdos que nos ha costado tanto concretar”.

Mariana Ferreira, Vanessa Mock, Isabella Antonaccio. Darwin Borrelli, El País.

Dio un mensaje a las mujeres presentes en la sala de que hagan alianzas para hacer crecer sus empresas y que el gobierno las va a ayudar en sus agendas de internacionalización, porque “las sociedades no son igualitarias”, afirmó, reconociendo el valor de las emprendedoras en el país.

A su turno, Isabella Antonaccio, directora Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), resaltó que en la institución existe un diagnóstico claro de que “se nos va la vida en tener más mercados”, y que se han creado regulaciones en ese sentido como parte de una agenda de reformas microeconómicas, “porque es importante estar más preparados”.

Apuntó que las mujeres enfrentan a mayores dificultades en el acceso al financiamiento y que viven otras restricciones que desde el MEF quieren identificar con mayor precisión. En tal sentido, invitó a las mujeres empresarias en red a que elaboren una hoja de ruta sobre todo en relación a la competitividad, a fin de ser abordada desde la agenda pública.

“Desde la política pública podemos tomar acciones si nos presentan una agenda; también hay que pensar en más herramientas de alcance regional”, afirmó.

Sobre la UE, recordó que es la primera fuente de inversión extranjera en Uruguay y que puede aumentar mucho más. A su entender, la competencia entre los países del Mercosur por la captación de inversiones europeas es fuerte, pero cada uno tiene sus ventajas para ser particularmente atractivos, por lo que instó a trabajar en colaboración.

La vicecanciller Valeria Szukasi junto a Lilian Schiavo y Virginia San Martin (CEMM). El País.

Antonaccio compartió que Paraguay ha pedido cooperación de Uruguay sobre cómo desarrolló su industria de la celulosa, y también desde acá se les aporta información sobre la logística portuaria.

Antonaccio ve oportunidades para las empresas uruguayas de ser parte del “encadenamiento” global, o proveedoras de compañías europeas que se instalen o reinviertan en el país. “Hay que certificarse, adoptar nuevas prácticas, prepararse, estar a la altura de una empresa del exterior”, expresó.

Por su parte, Vanessa Mock, jefa de Comercio y Economía de la delegación de la UE en Uruguay, afirmó que este acuerdo es el mayor que ha firmado el bloque europeo y fue negociado “dolorosamente”, afirmó, “porque busca buenas bases” y tiene en cuenta especialmente a las pymes, que son el corazón de las economías del Mercosur y de muchos de los países de la UE. “Por eso promover las pymes es una parte vinculante del acuerdo”, advirtió.

“La UE es criticada por ser complicada en los estándares, pero también es abierta a distintos tipos de empresas”, agregó, haciendo referencia a que tiene real apertura para el liderazgo femenino.

Otra ponente fue Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, quien mencionó que existen 1.100 empresas exportadoras en el país, de las cuales solo 300 tienen mujeres en la alta dirección. “Pero está demostrado que tenerlas genera un gran derrame positivo; cada mujer líder tiene otras mujeres a su alrededor que la acompañan y pueden acceder más a cargos de dirección”, afirmó.

Desde Uruguay XXI están proyectando misiones comerciales a la UE, para identificar mejor cómo las empresas uruguayas pueden integrarse a rondas de compradores, o formar parte de las agendas de los cuatro países del bloque con la mira en Europa.

Destacó a la plataforma Mercosur-UE que la agencia lanzó recientemente y anunció que colegas de Brasil quieren desarrollar una similar, por lo que compartieron la metodología. “También estamos dispuestos a que se integren otras agencias de la región para armar algo chico, porque queremos que sea realizable, y potente”, concluyó pensando en nuevos instrumentos.