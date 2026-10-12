España “es el primer inversor” en Uruguay y busca nuevos proyectos bajo el impulso del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Las relaciones bilaterales "son excelentes" en el plano político y económico, que se explica por "la cercanía entre los dos países, que se debe a factores históricos y culturales" a partir de "una visión del mundo compartida", afirmó a El País el embajador Salido Ortiz.

Tras destacar que Uruguay es el primer país con el que España ha firmado una Alianza para el Desarrollo Sostenible, el embajador hizo hincapié en la fuerte presencia local de empresas españolas, que convierte a España en el primer inversor en Uruguay dentro de la corriente de inversión extranjera directa.

"En lo comercial, apostamos porque haya un aumento de los intercambios gracias al Acuerdo UE-Mercosur, cuya aplicación provisional es un gran éxito para Uruguay y España, dos de sus principales impulsores. Confiamos en que el acuerdo, no sólo traerá mayores intercambios, sino también que más empresas españolas y uruguayas elijan Uruguay y España respectivamente como bases para internacionalizarse", sostuvo.

España además es la gran puerta de ingreso a Europa para los uruguayos. "Más de 50.000 uruguayos visitaron España en 2025, lo que supone aproximadamente uno de cada 60 uruguayos y un crecimiento del 20%", sostuvo Salido Ortiz, para indicar que existe un interés recíproco. Más de 50.000 españoles visitaron Uruguay en 2025, con un crecimiento de casi el 60%, destacó.

Finalmente, expresó "admiración por la colectividad española en Uruguay, que supera ya los 80.000 españoles y que forman una parte esencial del tejido humano del país". En esa línea, hizo una mención especial este año a la celebración del 300 aniversario de la llegada de las primeras familias canarias a Montevideo, hito esencial del proceso fundacional de la ciudad.