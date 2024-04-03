Encuesta: ¿A cuánto cotizará el dólar a fin de año, qué evolución tendrán los precios y qué pasará con el déficit fiscal?

Redacción El País

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mejoraron mínimamente sus estimaciones de crecimiento de la economía para este año, las redujeron respecto a la inflación, prevén que el dólar suba y proyectan que no se cumplirá la previsión del gobierno de que no aumente el déficit fiscal en año electoral (algo que, desde la vuelta de la democracia en 1985, solo se logró en 2004).

Esto se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación de marzo, divulgadas ayer por el Banco Central (BCU).

Respecto a la economía, las expectativas de los analistas en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) fue de un crecimiento de 3,3% este año (en febrero estimaban 3,25%). Las respuestas van entre 0,4% y 5%.

Para 2025, los economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 2,5% (misma variación que la estimada en febrero). Las respuestas van entre 1,5% y 3,6%.

Para 2026 también proyectan que el PIB aumente 2,5%.

Sobre el desempleo, los analistas prevén en mediana que sea de 8,2% este año en el promedio anual (respuestas entre 7,7% y 8,6%) y baje en 2026 a 7,95% y en 2027 a 7,8%.

Respecto al déficit fiscal, economistas, consultoras, AFAP y bancos proyectan en mediana que sea de 3,5% del PIB (con respuestas entre 3% y 4,1% del PIB). Esto implicaría que no se cumpla la meta del Ministerio de Economía y Finanzas que proyectó que el déficit se mantenga en 3% del PIB este año (mismo resultado que en 2023).

Para 2025 los analistas creen que el déficit fiscal bajará a 3,2% del PIB (respuestas entre 2,6% y 3,9% del PIB).

Sobre la inflación para este año, economistas, bancos, consultoras y AFAP bajaron sus expectativas: de 6,3% que estimaba en la encuesta de febrero a 5,98% en la de marzo (con respuestas entre 5% y 6,5%).

Eso está en el límite de la meta del BCU de entre 3% y 6%. Para 2025 los analistas proyectan en mediana que la suba de precios se volverá a ubicar en la meta, en 6%.

Respecto al dólar (que ayer se negoció en $ 38,122), los economistas, bancos, consultoras y AFAP estimaron que suba y cierre este año en $ 40,15 (respuestas entre $ 38,50 y $ 41,90). De todas maneras es menor a la proyección de febrero de $ 41,40.

Para fin de 2025 los analistas proyectan que el billete verde cotice en $ 42,53 (con respuestas entre $ 39,80 y $ 45,04).