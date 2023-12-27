Lo que prevén bancos y analistas sobre qué pasará con el dólar, los precios y la economía en Uruguay

Redacción El País

Las expectativas de inflación de los analistas económicos para el cierre de 2023 y el cierre de 2024 bajaron, según lo reflejó la Encuesta de Expectativas de Inflación correspondiente al mes de diciembre, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). En la encuesta, los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que los precios tendrán una suba de 5% de enero a diciembre de 2023. La proyección para ese período mejoró, en comparación con la previsión de la última edición de la encuesta de noviembre, que indicaba que la inflación se ubicaría en 5,20%.

Para 2024, los agentes económicos estimaron, en mediana, que la inflación será de 6,44%, mientras que de cara al cierre de 2025, es decir, a 24 meses, las proyecciones de inflación señalaron un descenso de los precios, en mediana, del 6%.

La meta del BCU es que la inflación se ubique entre 3% y 6%.

El BCU publicó también la Encuesta de Expectativas Económicas, sobre diferentes indicadores de la economía uruguaya. En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) para 2023, los agentes económicos previeron en mediana que la actividad crecerá 0,35%. En la encuesta de noviembre, las proyecciones indicaban en mediana que se ubicaría en 0,70%. Para 2024 y 2025, las proyecciones en mediana señalan que el crecimiento esperado será de 3,10% y de 2,50%, respectivamente.

Respecto a la tasa de desempleo (mide la población desocupada que busca empleo en relación a la activa), se espera que el promedio anual en 2023, en mediana, sea 8,30%, mientras que en 2024 sea 8,05% y 7,90%, en 2025.

En cuanto a la tasa de empleo (mide la población empleada en relación con la que está en edad de trabajar) se espera, en mediana, que el promedio anual se sitúe en 58,06%, mientras que en 2024 sea de 58,20% y en 2025 sea de 58,70%.

Respecto al marco fiscal, las proyecciones de los agentes económicos son que el déficit para el cierre de 2023 se sitúe, en mediana, en 3,90% y para el cierre de 2024 sea 3,80% del PIB.

En relación con el tipo de cambio, las estimaciones para diciembre de 2023 reflejaron que el dólar estará a $ 39,49 en mediana. Las proyecciones para el cierre de 2024 reflejaron que los agentes esperan en mediana que el dólar esté en $ 41,60.

La proyección en mediana para la Tasa de Política Monetaria es que para el cierre de 2023 se mantenga en 9,25%. En tanto, prevén que para mayo y noviembre de 2024, la TPM se sitúe en 9% y 8,75%, respectivamente.