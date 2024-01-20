¿Qué va a pasar con la economía uruguaya, la inflación y a cuánto estará el dólar en 2024 y 2025?

Redacción El País

Las expectativas de inflación de los analistas económicos para 2024 se redujeron nuevamente, al igual que lo habían hecho en el último mes de 2023, según lo reflejó la Encuesta de Expectativas de Inflación correspondiente al mes de enero, publicada ayer por el Banco Central (BCU).

En la encuesta, los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que los precios tendrán una suba de 6,05% en 2024. La proyección para ese período bajó, en comparación con la previsión de la última edición de la encuesta en diciembre, que indicaba que la inflación en el año era de 6,4%.

De cara a los próximos 24 meses (el horizonte de política monetaria del BCU), es decir, al cierre de 2025, los agentes económicos estimaron, en mediana, que la inflación será de 6%, al igual que la proyección que habían hecho en diciembre.

La meta del BCU es que la inflación se ubique entre 3% y 6%, lo cual logró cumplir en 2023, al cerrar el año con una suba de precios de 5,11%. Si bien las expectativas de inflación de los bancos y analistas se han reducido en el último tiempo -en línea con el desempeño a la baja que ha mostrado de forma constante el indicador-, los empresarios son quienes aún mantienen expectativas más rígidas. En ese sentido, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), los empresarios prevén una suba de precios de 7% para el año cerrado en noviembre de 2024, por encima del rango meta del BCU.

Junto con el relevamiento de inflación, el regulador publicó también la Encuesta de Expectativas Económicas, sobre diferentes indicadores de la economía uruguaya.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) para 2023, los agentes económicos previeron en mediana que la actividad crecerá 0,3%, una décima menor a la estimación de diciembre, cuando bancos y analistas habían proyectado un crecimiento de 0,4%.

Si bien los datos oficiales del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2023 se conocerán el próximo 21 de marzo, tanto los analistas privados como el propio BCU, a través del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), anticipan que el impacto de la sequía quedó atrás y prevén un crecimiento para la economía uruguaya.

Para 2024, las estimaciones en mediana señalan que el crecimiento esperado será de 3,2%, mientras que en diciembre la previsión era de 3,1%. En tanto, las proyecciones de cara al año 2025 se mantuvieron sin cambios, en una expansión esperada del PIB de 2,5%.

En relación con el tipo de cambio, las estimaciones de los agentes económicos para el cierre de este año es de un dólar a $ 41,40 y de cara a los próximos 24 meses (diciembre de 2025), los agentes esperan un dólar a $ 43,45.