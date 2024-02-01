Sorprende el crecimiento económico de noviembre, según el indicador mensual de actividad

Redacción El País

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central (BCU) -el cual resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un mes y busca anticipar el desempeño económico- mostró en noviembre un incremento de la economía de 5,1% frente a igual mes del año anterior y de 2% frente al registro de octubre, según públicó el organismo en la tarde de ayer.

El BCU también señaló que en noviembre, el IMAE registró un aumento de 0,4% en tendencia-ciclo, respecto del pasado mes de octubre.

Si bien los datos del IMAE deberán confirmarse con las cifras oficiales de Cuentas Nacionales del cuarto trimestre del año -que se conocerán en en el mes de marzo-, los datos muestran que el impacto de la sequía quedó atrás y anticipan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año.

En este sentido, el economista Aldo Lema destacó la “fuerte recuperación adicional” de la actividad económica uruguaya en noviembre y señaló que el IMAE de ese mes “anticipa mejores cifras del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2023”, en comparación con las proyecciones publicadas en la encuesta del BCU.

En la última Encuesta de Expectativas Económicas -en la que el Central releva las previsiones de economistas, consultoras, bancos y AFAP-, los agentes económicos proyectaron, en mediana, que la economía crecerá 0,3% en 2023. Sin embargo, según Lema, el IMAE anticipa un crecimiento del PIB correspondiente al cuarto trimestre de entre 2% y 3% en comparación con el trimestre anterior y de entre 3% y 4% frente al cuarto trimestre del año pasado.

“Previsiblemente vendrán alzas en las estimaciones de crecimiento del PIB”, indicó el economista a través de su cuenta en X (antes, Twitter). En este sentido, señaló que la previsión de crecimiento podría tener un aumento “marginal” de entre 0,5% y 0,6% en 2023, pero “significativa” para 2024, dado que el consenso de los agentes consultados por el BCU “está en 3,2%, con un mínimo de 2,3% y un máximo de 5%”.

En la misma línea, el gerente de Análisis Económico de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, señaló que el IMAE “anticiparía un cierre de 2023 algo mejor a lo previsto”, con una expansión del PIB en torno a 0,5% en el año, mientras que prevé un crecimiento aproximado de 1,5% para 2024, por efecto de “arrastre estadístico”.