El dato adelantado de la economía uruguaya que anticipa una expansión al cierre del año

Redacción El País

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central (BCU) -el cual resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un mes y busca anticipar el desempeño económico- mostró en el mes de octubre un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2% en la comparación interanual, es decir, en relación con octubre del año pasado y de 1,3% frente al registro de setiembre, según publicó el organismo en la tarde de ayer.

El BCU también señaló que en el mes de octubre, el IMAE registró un aumento de 0,2% en tendencia-ciclo, respecto del pasado mes de setiembre.

Si bien los datos del IMAE deberán confirmarse con las cifras oficiales de Cuentas Nacionales del cuarto trimestre del año -que se conocerán en marzo-, los datos muestran que el impacto de la sequía quedó atrás y anticipan un crecimiento del PIB para el cierre del año.

A inicio es de este mes, el BCU publicó el IMAE correspondiente al tercer trimestre, en el que ya anticipaba que la economía uruguaya había retomado el crecimiento (luego del déficit hídrico que marcó los primeros meses de este año). Durante este año, también actuaron en contra el efecto de precios relativos con Argentina y la desmejora del contexto internacional, según analistas. Es decir, el impacto negativo se vio en gran parte de 2023, por lo que ahora se espera un “rebote” de la economía en 2024. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), ese rebote podría ser superar el 3,5% del promedio anual.

Por su parte, el economista José Licandro, publicó ayer en su cuenta X (antes, Twitter), que “teniendo en cuenta el fin de la sequía, es esperable que el último trimestre del año tenga un desempeño destacable”.

En tanto, Nicolás Cichevski, economista de CPA Ferrere, señaló el aumento del IMAE de 0,2% en tendencia-ciclo en octubre, lo que anualizado “equivale a una tasa de 2,8%”, dijo. “Para el último trimestre (octubre-noviembre-diciembre), el PIB se perfila a crecer algo por encima de 1% desestacionalizado (frente al tercero) y en torno al 2% interanual”, proyectó Cichevski.

Según Aldo Lema, la evolución del IMAE confirmó que “el peor momento en el ciclo actual de la economía uruguaya fue en mayo, mes a partir del cual empezó una recuperación (con altibajos), que seguiría explicando en los próximos meses”. Lema agregó: “Previsiblemente continuó en octubre la recuperación de la economía”. A su entender, el IMAE de octubre anticipa, en efecto, que la economía habría continuado creciendo en el cuarto trimestre (respecto al tercero) y se habría expandido entre 2 y 3% interanual.

Cabe aclarar que la variación interanual del IMAE proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. El cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta, que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del PIB.

El indicador adelantado se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.