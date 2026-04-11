El turismo gana peso en la economía, pero advierten que la caída de la rentabilidad pone en riesgo a empresas del sector

El turismo se consolidó como uno de los principales motores de la economía uruguaya en 2025, con un aporte de 6,2% al Producto Interno Bruto (PIB), más de 3,6 millones de visitantes y unos 122.000 empleos, equivalentes al 7% del total de ocupados, según un informe elaborado por la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

Además, las exportaciones asociadas al sector alcanzaron los US$ 2.040 millones, lo que lo posiciona como el cuarto rubro exportador del país.

Sin embargo, el mismo informe advierte sobre un deterioro acumulado en la rentabilidad del sector, a partir de un desfasaje entre ingresos y costos. En términos reales, los ingresos del turismo se ubican 16% por debajo del promedio del período previo a la pandemia, mientras que los costos son 9% superiores, lo que configura una brecha que, según el análisis privado, "pone en riesgo la supervivencia" de algunos establecimientos y limita la capacidad de inversión en otros.

Impacto económico, social y empresarial

El informe destacó que el turismo tiene un peso significativo en distintas áreas de la economía, no solo por su aporte al PIB, sino también por su efecto en el empleo y en la estructura productiva. Según el estudio, el sector concentra el 95% de la actividad de alojamiento, el 25% de la gastronomía y cerca de la mitad del transporte terrestre de pasajeros.

Además, el entramado turístico está compuesto por más de 25.000 empresas, lo que refleja su gran alcance en la economía. A esto se suma el impacto indirecto de las segundas residencias, que —según el documento— ha sido subestimado en las mediciones tradicionales. Solo en Maldonado se construyeron 12 millones de metros cuadrados (m2) en los últimos 20 años, lo que equivale a una inversión superior a US$ 1.000 millones anuales.

Maldonado desplaza a Montevideo

El análisis por destinos muestra un cambio en la dinámica del turismo. En 2025, Maldonado se posicionó como el principal receptor de visitantes, con 877.179 personas, superando a Montevideo, que históricamente lideraba.

El departamento también concentra el mayor nivel de gasto turístico, con US$ 1.062 millones, y presenta el gasto per cápita más alto, con US$ 1.210 por visitante, más del doble del promedio nacional.

Dentro de Maldonado, Punta del Este concentra la mayor parte de la actividad, mientras que destinos como Montevideo, Colonia y el litoral termal registran niveles de gasto por persona significativamente menores.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

Menos turistas extranjeros y caída del gasto real

La última temporada de verano mostró señales de debilidad en el turismo receptivo. Entre diciembre y febrero de 2025-2026, el ingreso de visitantes extranjeros fue 8% inferior al del período anterior, con una caída marcada del turismo argentino.

Entre los factores que explican esto, el informe menciona la relación de precios con Brasil, así como elementos coyunturales y las condiciones climáticas.

En paralelo, el gasto turístico creció 6% en dólares corrientes, pero cayó 9% en términos reales al ajustar por tipo de cambio lo que, según el estudio, refleja una reducción en el consumo o en las tarifas.

Turismo interno en niveles récord y sostiene la actividad

En contraste con la menor llegada de extranjeros, el turismo interno mostró un fuerte dinamismo. Durante el verano, los indicadores de movilidad alcanzaron niveles máximos históricos.

Los pasajes por peajes hacia el este (5,9 millones) y los movimientos en la terminal de Tres Cruces (34.306) superaron registros previos, incluso por encima de los niveles de la temporada 2017/2018 (5,5 millones en pasajes por peajes y 33.763 movimientos en Tres Cruces), consolidando el papel del turismo doméstico.

Terminal de Tres Cruces. Estefania Leal/Archivo El Pais

Competitividad y presión de costos

Uno de los principales desafíos identificados por Ceres es la pérdida de competitividad del sector, vinculada al desfasaje entre ingresos y costos. Esta brecha se ha ampliado en los últimos años, en un contexto en el que los costos —incluidos los salariales— crecieron en dólares por encima del gasto turístico.

En ese sentido, el estudio indica que el gasto promedio de un visitante pasó de cubrir 22 días de salario en 2016 a 15 días en 2025, lo que refleja el deterioro relativo de los ingresos del sector frente a sus costos.

A pesar de estas tensiones, el turismo continúa siendo un componente relevante del crecimiento económico. Según el informe, el sector explicó 0,7 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en 2025, en un contexto de expansión total de 1,8%.

Propuestas para mejorar la competitividad

Ante este escenario, el informe plantea una serie de medidas para fortalecer el sector. Entre ellas se destacan la revisión del esquema tributario y de tarifas públicas, incentivos al empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas y mejoras en la legislación de servicios turísticos.

También se identifican oportunidades vinculadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea, que podrían impulsar la conectividad aérea, atraer inversiones, mejorar estándares y fomentar el turismo de alto gasto.

Más promoción y potencial de crecimiento

Otro de los ejes centrales del informe es el aumento de la inversión en promoción turística. Según las estimaciones privadas, destinar US$ 10 millones adicionales al sector turístico, permitiría atraer 1,1 millones de visitantes más por año y generar US$ 725 millones adicionales de gasto.

El impacto también se extendería al empleo, con la creación potencial de 9.800 puestos de trabajo, con fuerte incidencia en jóvenes y personas con menor nivel educativo; además de un efecto fiscal positivo, dado que el informe estima que por cada dólar invertido en promoción, el Estado podría recaudar cerca de US$ 10 en impuestos.