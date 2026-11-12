El programa del MVOT que puede cubrir hasta la mitad de la cuota de un préstamo hipotecario: cómo acceder

Un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) abre la posibilidad a la población de acceder a una vivienda propia mediante préstamos hipotecarios y posibles subsidios en determinados casos. El nombre del programa impulsado por el gobierno es "Abriendo Puertas – Primera Vivienda", y las personas interesadas en sus beneficios tienen hasta el 30 de noviembre de 2026 para realizar su inscripción.

Esta tanda de líneas de crédito espera alcanzar a unos 500 hogares de ingresos medios que tienen la posibilidad de pagar una cuota mensual pero carecen del ahorro necesario para comprar una vivienda.

El plan del Estado para facilitar el acceso a la vivienda combina dos herramientas: créditos hipotecarios y posibles subsidios. El BHU brinda financiamiento en Unidades Indexadas (UI) y permtie un plazo de hasta 25 años con la posibilidad de costear hasta el 95 % del valor de la vivienda. El comprador deberá ahorrar el otro 5 % del valor del inmueble para realizar la compra. A su vez, el MVOT puede dar un subsidio de hasta el 50 % de la cuota, dependiendo de la situación económica de cada hogar.

Quiénes pueden acceder a una vivienda a través de este programa

Pueden postularse para los créditos tanto hogares unipersonales como los que están habitados por más de una persona, con un máximo de dos titulares para cada préstamo. Los prestatarios deberán cumplir con condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia establecidas en las bases del llamado.

Los requisitos de ingresos mínimos se establecen según la zona. Por ejemplo, en Maldonado y Ciudad de la Costa, el piso se ubica entre $ 77.000 y $ 146.000, pero para el resto del país el rango se encuentra entre los $ 58.000 y $ 146.000.

Los aspirantes tendrán la opción de seleccionar una vivienda usada o que ya se encuentre en el mercado inmobiliario, localizada en el departamento bajo el que hagan la inscripción. El BHU se encargará de evaluar, aprobar y tasar la propiedad, corroborando que cumpla con las condiciones establecidas por el programa.

Personas ingresando a su nueva vivienda por primera vez. Foto: Canva.

Al igual que los requisitos de ingresos mínimos, los valores máximos de tasación de los inmuebles y de préstamo variarán dependiendo de la zona:



Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa: el préstamo máximo rondará los US$ 117.000

Resto del país: el préstamo máximo será de alrededor de US$ 97.000

Cómo participar de la convocatoria

Los 500 préstamos correspondientes a la primera convocatoria se asignarán a los distintos departamentos en función de la cantidad de hogares inscriptos que cumplan con las condiciones establecidas. En caso de que las solicitudes superen los cupos disponibles, se llevará a cabo un sorteo proporcional al número de postulaciones habilitadas en cada departamento.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

El MVOT recibirá las inscripciones hasta el 30 de noviembre a través de este enlace. El proceso de postulación se desarrollará de la siguiente manera:



Los usuarios deberán registrarse como usuario gub.uy si no cuentan con un usuario. Una vez que cuenten con un usuario, podrán comenzar el trámite en línea. El MVOT verificará el cumplimiento de los requisitos y el BHU analizará los antecedentes crediticios.

Para consultas, se puede llamar al número telefónico 0800 46427.