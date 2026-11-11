Cómo se solicitan los préstamos del BROU para pasivos, a quiénes están dirigidos y qué tasas de interés tienen

A lo largo de noviembre y diciembre de 2026, el Banco República (BROU) otorgará préstamos para pasivos, un beneficio que permite solicitar o renovar líneas de créditos a jubilados y pensionistas.

Este programa del banco estatal no exige un porcentaje mínimo de cuotas pagas para renovar y otorga una acreditación inmediata en la cuenta bancaria de los beneficiarios.

Además, quienes realicen la solicitud a través de eBROU podrán acceder a tasas de interés convenientes, mientras que a los clientes que reciben su pasividad a través del BROU se les brindan tasas preferenciales.

¿Para quiénes están dirigidos estos préstamos?

Las personas que pueden solicitar o renovar préstamos mediante esta iniciativa del BROU son todos los jubilados y pensionistas de todas las cajas.

Cómo hacer la solicitud de un préstamo del BROU para jubilados y pensionistas

Los préstamos a través de eBROU, la página web del banco, se pueden solicitar desde el pasado 9 de noviembre.

Para pedir el préstamo en línea, los solicitantes deben seguir estos pasos:



Ingresar a www.brou.com.uy. Iniciar sesión con número de usuario y contraseña. En el menú "operar", ir a "préstamos" y luego "solicitar préstamo". Si el solicitante no tiene un acuerdo marco vigente, deberá aceptar las condiciones. Si la persona ya cuenta con un acuerdo, puede continuar con la simulación de su préstamo. Seleccionar los datos laborables (deberían aparecer automáticamente). Luego, seleccionar moneda, líquido a cobrar y plazo. Hacer clic en "simular" (se puede simular cuantas veces desee el usuario). Cuando se esté de acuerdo con las condiciones, seleccionar "solicitar". Verificar todos los datos de la transacción, incluyendo la tasa de interés, que aparecerá automáticamente, de acuerdo al tipo de acuerdo a solicitar. Si se está de acuerdo con todos los datos, aceptar las condiciones y luego ingresar el código de la llave digital. Si el usuario no cuenta con llave digital, puede confirmar con un código único SMS enviado a su dispositivo móvil. Hacer clic en confirmar.

Para renovar un préstamo ya existente, se pueden seguir los pasos indicados en este video institucional:

Fechas para solicitar un préstamo para pasivos en noviembre 2026

Si un solicitante cobra un monto inferior a los $ 30.000 nominales, se le otorga la posibilidad de tramitar su préstamo a través de WhatsApp, contactando al número 2 1996 000, entre el 16 de noviembre y el 22 de diciembre.

Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:



Dígitos 0 y 1: lunes 16 de noviembre

Dígitos 2 y 3: martes 17 de noviembre

Dígitos 4 y 5: miércoles 18 de noviembre

Dígitos 6 y 7: jueves 19 de noviembre

Dígitos 8 y 9: viernes 20 de noviembre

Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:



Dígitos 0 y 1: martes 24 de noviembre

Dígitos 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

Dígitos 4 y 5: jueves 26 de noviembre

Dígitos 6 y 7: viernes 27 de noviembre

Dígitos 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Sucursal del Banco República. Foto: Estefanía Leal.

Fechas de préstamos especiales del BROU para pasivos en diciembre 2026

Durante esta campaña, en diciembre también se abrirá una etapa de solicitudes y renovaciones de préstamos para jubilados y pensionistas.

Si el beneficiario cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:



Dígitos 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

Dígitos 2 y 3: jueves 10 de diciembre

Dígitos 4 y 5: viernes 11 de diciembre

Dígitos 6 y 7: lunes 14 de diciembre

Dígitos 8 y 9: martes 15 de diciembre

Si el beneficiario no cobra su pasividad en el BROU, podrá concurrir a sus sucursales en estas fechas, según el dígito verificador de su cédula de identidad:



Dígitos 0 y 1: miércoles 16 de diciembre

Dígitos 2 y 3: jueves 17 de diciembre

Dígitos 4 y 5: viernes 18 de diciembre

Dígitos 6 y 7: lunes 21 de diciembre

Dígitos 8 y 9: martes 22 de diciembre

Luego, a partir del 23 de diciembre, podrán realizar la solicitud todos los pasivos.

Tasas que se aplican y condiciones

Según los términos y condiciones de la campaña Préstamos Pasivos 2026, estas son las tasas de interés que se ofrecen, dependiendo de la cantidad de cuotas de los préstamos:



Cuotas 1 a 6 7 a 12 13 a 24 25 a 36 37 a 48 49 a 60 Segmento Pasivos Con Retención - Estándar Sucursal 20 % 23 % 24 % 25 % 26 % 27 % Segmento Pasivos Con Retención - Preferencial Sucursal 19 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % Segmento Pasivos Con Retención - Estándar eBROU 17 % 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % Segmento Pasivo Con Retención - Preferencial eBROU 15 % 28 % 19 % 20 % 21 % 22 %

Las tasas más convenientes se ofrecen con la tramitación a través de eBROU, mientras que las tasas preferenciales aplican exclusivamente a los clientes que reciban su pasividad a través del BROU. Las tasas publicadas son efectivas anuales y se debe adicionar IVA.

Además, para las solicitudes a través de WhatsApp se aplicarán las tasas del canal sucursal. El capital máximo que se otorgará a los clientes que utilicen esta modalidad de solicitud no podrá superar los $ 150.000.

Fila para préstamos en el BROU.

También quedaron estipulados los plazos máximos de otorgamiento de préstamos, según la edad del cliente:



Edad Plazo máximo en meses Hasta 70 años 60 Hasta 79 años 48 Hasta 89 años 24 90 años y más 12

Los préstamos están sujetos a una aprobación crediticia.