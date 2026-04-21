El dólar en Uruguay subió a $ 39,69 y así cortó una racha de seis caídas consecutivas, al seguir a Brasil
El dólar subió 0,20% y cortó seis caídas seguidas, cerrando en $ 39,69. En abril baja 2%, pero en 2026 sube 1,66%. Hubo 25 operaciones por US$ 12,2 millones en Bevsa.
El dólar en Uruguay comenzó la semana al alza y cortó una racha de seis caídas consecutivas, al subir 0,20% ayer y negociarse en promedio en $ 39,69. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó en la víspera entre $ 39,65 y $ 39,73 y finalizó en $ 39,75, con un incremento de 0,10% respecto al cierre del viernes.
Durante el mes el billete verde baja 2%, aunque en en lo que va del año sube 1,66%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 25 transacciones por un monto de US$ 12,2 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, al cerrar en $ 38,45 y $ 40,85 respectivamente.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,30% y cerró en 4,9844 reales. En abril baja 4,5% y en lo que va de 2026 retrocede 9,41%.
El dólar oficial en Argentina aumentó 0,94% ayer y cerró en 1.372,77 pesos argentinos En abril cae 0,72% y en lo que va del año baja 5,94%.
Riesgo y tasa
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país cae 13 puntos, mientras que en 2026 baja tres unidades.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.
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