El dólar en Uruguay subió a $ 39,69 y así cortó una racha de seis caídas consecutivas, al seguir a Brasil

El dólar en Uruguay comenzó la semana al alza y cortó una racha de seis caídas consecutivas, al subir 0,20% ayer y negociarse en promedio en $ 39,69. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó en la víspera entre $ 39,65 y $ 39,73 y finalizó en $ 39,75, con un incremento de 0,10% respecto al cierre del viernes.

Durante el mes el billete verde baja 2%, aunque en en lo que va del año sube 1,66%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 25 transacciones por un monto de US$ 12,2 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, al cerrar en $ 38,45 y $ 40,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,30% y cerró en 4,9844 reales. En abril baja 4,5% y en lo que va de 2026 retrocede 9,41%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina aumentó 0,94% ayer y cerró en 1.372,77 pesos argentinos En abril cae 0,72% y en lo que va del año baja 5,94%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país cae 13 puntos, mientras que en 2026 baja tres unidades.

Dólar. Foto: Archivo El País.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.