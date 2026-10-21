El dólar en Uruguay en su nivel de "equilibrio", dice el Banco Central y descarta el "mal llamado" atraso cambiario

El dólar en Uruguay (ajustado por inflación y los fundamentos de la economía) estaba en su nivel de "equilibrio" comparado con los principales socios comerciales, según los datos del Banco Central (BCU). Por tanto, no se da una situación de ("mal llamado") atraso cambiario. Además, la autoridad monetaria resaltó que aumentó la rentabilidad exportadora en el segundo trimestre.

¿Por qué se dice que está "mal llamado" el atraso cambiario? La denominación "atraso cambiario" corresponde a economías que fijan su tipo de cambio, algo que Uruguay dejó de hacer en junio de 2002, cuando en plena crisis puso fin a las bandas de flotación (que establecían un "piso" y un "techo") del dólar. Desde ese momento, la moneda estadounidense flota libremente en Uruguay y por tanto es el mercado de cambios el que determina su precio. Además, desde el 31 de agosto de 2021 el BCU no interviene en el mercado cambiario.

¿Cómo se puede determinar entonces el "mal llamado" atraso cambiario? Dicho de otra manera, ¿cómo se determina que hay una brecha negativa del valor del dólar ajustado por inflación en Uruguay respecto a otros países? Para ello el Central calcula el Tipo de Cambio Real de fundamentos, que no tiene en cuenta solamente la situación puntual del Tipo de Cambio Real (TCR), sino que incorpora lo que marcan los fundamentos económicos, para determinar si hay brecha negativa (dólar ajustado por inflación "más barato" de lo que debería) o positiva (dólar ajustado por inflación "más caro" de lo que debería).

Según el Informe de Política Monetaria del BCU "en términos de precios relativos, la economía uruguaya se mantuvo mayormente estable frente a sus socios comerciales durante el tercer trimestre. En el promedio del trimestre móvil a agosto , el TCR registró una apreciación de 0,4% respecto al trimestre móvil anterior, explicada principalmente por la evolución de los precios relativos frente a Brasil y Argentina".

Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay. Foto: archivo El País

"En términos interanual es, el TCR acumuló una depreciación de 5,3%, asociada principalmente a la evolución bilateral con Argentina, Brasil y China", añadió.

Ahora, la brecha del TCR respecto al nivel de equilibrio, "estimada a partir del promedio de seis metodologías que combinan modelos y filtros univariados, se ubicó en –0,4% en el tercer trimestre de 2026. Este resultado sugiere que el tipo de cambio real se mantuvo cercano a su nivel de equilibrio, en línea con la tendencia observada desde el segundo trimestre del año", afirmó el BCU.

Dólares. Foto: Canva.

Por su parte , el Central también analizó lo que sucedió con el Índice de Excedente Bruto Unitario de la Industria Exportadora (IEBU), "disponible con mayor rezago, aumentó 4,9% en el segundo trimestre de 2026 y se situó levemente por encima de su nivel de un año atrás. Esta evolución reflejó que el aumento de los precios de exportación superó el de los costos unitarios, ambos medidos en dólares".